天文台料佛誕搶包山飄色巡遊乍雨乍晴　周末起天晴炎熱最高31度

踏入五月中旬，本港天氣乍雨乍晴。天文台今（17日）上午11時10分發出黃色暴雨警告信號，廣泛地區錄得逾30毫米雨量。

天文台指，一道低壓槽會在本周中後期影響華南。隨著高空反氣旋在周末期間逐漸增強，天色逐漸好轉，天氣持續炎熱。天文台又預料，另一道低壓槽會在下週初至中期影響華南，適逢下周五（26日）佛誕，停辦三年的搶包山比賽，以及太平清醮飄色巡遊將會重現長洲，屆時部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高氣溫將達30度，市民出發前緊記帶備雨具。



天文台預料，未來一周天氣陰晴不定。(天文台官網截圖)

一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港地區下午及今晚天氣預測方面，大致多雲及有驟雨，初時雨勢頗大及有雷暴。吹和緩偏南風。展望未來數日天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。週末期間部分時間有陽光。

根據天文台「九天天氣預報」顯示，未來一周天氣陰晴不定，下周五（26日）正值佛誕，受疫情影響停辦三年的長洲搶包山比賽，以及太平清醮飄色巡遊，將會回歸，不過天文台預料，當天部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高氣溫達30度。此外，本周六（20日）至下周二（23日）、以及下周五（26日），最高氣溫均達30度或以上，天文台更預料下周日（21日）將高達31度。

每年一度的長洲太平清醮飄色巡遊及搶包山活動，都吸引不少市民現場觀賞。(資料圖片)

▼2019年 長洲飄色巡遊盛況▼

