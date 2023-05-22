熱帶氣旋瑪娃｜外遊注意！下周或逼近台灣日本　移動路徑仍存變數

踏入風季，或再迎來颱風影響本港天氣。本年度第二個熱帶氣旋「瑪娃」（MAWAR）已形成，日本氣象廳及台灣中央氣象局分別將其升格為「強颱」及「中度颱風」，暫預料其路徑趨向菲律賓呂宋一帶，下周初或靠近台灣南部，亦有機會北轉直撲日本，現階段移動路徑仍存變數，但準備出發日本及台灣的旅客，宜注意最新天氣預報。

香港天文台則預料「瑪娃」在未來9天內，於本港的120公里範圍內經過的機會低於10%。



天文台預測，熱帶氣旋瑪娃的移動路徑。（天文台圖片）

日本稱「瑪娃」為強颱 台灣列中颱

日本氣象廳顯示，已升格為「強颱」的「瑪娃」，路徑正朝西北方移動，預料本周三（24日）會再增強為「強烈颱風」。台灣交通部中央氣象局則表示，「瑪娃」今（22）日清晨增強為「中度颱風」，不排除在周四及五升級至「強颱」，中央氣象局指目前仍難以判斷其走向，或趨向菲律賓呂宋島，也有可能北轉。

歐美天氣預報則對「瑪娃」路徑預測存有分歧，其中歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）估計，「瑪娃」會於下周一（27日）逼近菲律賓呂宋一帶，並靠近台灣東南海面；美國預報（GFS）則料其進入菲律賓以東海域後，左轉撲向日本一帶。

天文台：接近香港機會低於一成

根據香港天文台熱帶氣旋路徑概率預報，「瑪娃」在未來九天內於本港的120公里範圍內經過的機會低於10%。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）估計，「瑪娃」會於下周一（27日）逼近菲律賓呂宋一帶，並靠近台灣東南海面。（windy.com）

▼美國全球預報系統GFS預測▼

