天文台今早曾發黃色暴雨警告信號及新北水浸報告　元朗雨勢特別大

天文台於今日（23日）凌晨4時30分發出黃色暴雨警告信號，維持至早上8時45分取消。天文台提醒市民，雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。雷暴警告由凌晨3時30分發出，有效時間延至早上10時30分。

天文台表示，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。本港今早部分地區錄得超過30毫米雨量，而元朗的雨量更超過70毫米。



清晨5時35分發出局部地區大雨提示，元朗區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸，維持至上午9時許。



清晨5時55分，發出新界北部水浸特別報告，至上午9時20分取消，新界北部尤其是新田及牛潭尾一帶一度受大雨影響。在早上6至7時之間，該區錄得超過70毫米雨量。



此外，清晨時份強陣風吹襲香港。在5時30分左右於流浮山錄得每小時約70公里的強陣風。



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天文台於周一（22日）指出，一道低壓槽相關的雷雨區正影響廣東內陸，並逐漸向南移動，預料會在周二早上（23日）影響沿岸地區，雨勢有時較大及有狂風雷暴。

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天文台周一晚上11時20分發出的九天天氣預報。(天文台圖片)

天文台周一晚上11時20分發出的九天天氣預報，預測周二初時南風3級，漸轉北風3級，後轉東風4級，離岸5級；大致多雲，有幾陣驟雨，早上雨勢有時較大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。展望周三（24日）仍有幾陣驟雨，到周四（25日）起部分時間有陽光，氣溫也會上升。

隨着熱帶氣旋瑪娃會靠近菲律賓以東海域，受其外圍下沉氣流影響，下周初廣東地區天氣酷熱。天文台預測下周一（29日）及二（30日）日間酷熱，市區升至33度，下周一有煙霞。。

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