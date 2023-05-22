天文台今年首發酷熱天氣警告　下午錄33度今年最熱　今晚有雷雨

踏入夏季，天氣開始炎熱，天文台今（22日）於上午11時45分發出今年首個酷熱天氣警告，提醒市民應避免長時間在戶外活動，以免中暑，西貢及將軍澳更分別達34.2度及33.4度高溫。而天文台在下午，一度錄得33度，成為今年最熱紀錄。根據九天天氣預報顯示，下周初最高氣溫預測更高達33度。



天文台表示，一道低壓槽會在今晚至明早橫過廣東沿岸，為區內帶來雷雨。



▼5月22日 天文台發出今年首個酷熱天氣警告▼



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▼5月20日 天文台錄得今年氣溫新高▼



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天文台顯示，今日上午11時許，西貢及將軍澳達34.2度及33.4度高溫。(天文台官網截圖)

天文台預測今日天氣炎熱，部份時間有陽光，預測市區最高32度。天文台今日總部下午溫錄得33度，成為今年最熱的紀錄，西貢及將軍澳更分別達34.2度及33.4度高溫。

天文台預測稍後有幾陣驟雨，晚上有幾陣雷暴，吹和緩南至西南風。天文台展望明日初時驟雨較多及有幾陣雷暴，隨後數天驟雨逐漸減少，部份時間有陽光。

天文台表示，一道低壓槽會在今晚至明早橫過廣東沿岸，為該區帶來雷雨。隨後的偏東氣流會在本周中後期影響廣東沿岸，同時一道廣闊低壓槽會為南海中部帶來不穩定天氣。根據九天天氣預報顯示，未來一周陰晴不定，及至下周—（29日）及二（30日）最高氣溫預測更高達33度。

根據九天天氣預報顯示，未來一周陰晴不定，及至下周—（29日）及二（30日）最高氣溫預測更高達33度。(天文台官網截圖)

▼5月22日 天文台發出今年首個酷熱天氣警告▼



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▼5月18日 首發工作暑熱警告▼

