超強颱風瑪娃料轉北　天文台預測外圍氣流下周為港帶來34度熱浪

新一浪熱浪明日（26日）佛誕日開始，天文台預測最高31度，部分時間有陽光，局部地區有驟雨；期後氣溫拾級而上，每日最高氣溫由周六（27日）的32度，升至下周二（30日）的34度，並預測一連兩日預測達到這個水平，之後才稍回落；自動分區天氣預報顯示，下周二下午天文台氣溫可能升至35度，上水有可能達到38度。天氣酷熱主要是受現時位於西北太平洋的超強颱風瑪娃（Mawar）外圍下沉氣流影響。



天文台表示，預料超強颱風瑪娃會在周末期間移向呂宋以東海域，隨後瑪娃路徑存在變數，現時預測較大機會會在呂宋海峽至台灣一帶轉向偏北方向移動。



▼5月22日 天文台今年首發酷熱天氣警告▼



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佛誕假期逾30度 看飄色及搶包山要防曬防雨防中暑

天文台預測今日（25日）大致多雲，有一兩陣驟雨，下午部分時間有陽光及炎熱，吹和緩東至東南風。

隨着南海北部的高空反氣旋增強，未來一兩日廣東沿岸天氣炎熱，天色大致良好。明日佛誕假期，長洲舉辦太平清醮有飄色及搶包山活動，天文台預測明日至後日（27日）部份時間有陽光，局部地區有驟雨，氣溫介乎27至32度，前往觀看要防曬防雨防中暑。

▼5月21日 長洲太平清醮前一周「上包山」。▼



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瑪娃周末期間移向呂宋以東海域

瑪娃以超強颱風級數掠過位於西北太平洋的美國關島，內地中央氣象台表示，瑪娃在上午8時位於關島西偏北方向大約170公里的西北太平洋上空，中心附近最大風力有17級（58米/秒），中心最低氣壓為925百帕，七級風圈半徑280至320公里，十級風圈半徑150至170公里，十二級風圈半徑70公里，預測瑪娃中心將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，逐漸向菲律賓呂宋島以東洋面靠近，強度緩慢增強。

本港天文台指出，超強颱風瑪娃會在周末期間移向呂宋以東海域，隨後瑪娃路徑存在變數，現時預測較大機會會在呂宋海峽至台灣一帶轉向偏北方向移動，即不大可能進入香港800公里警弁範圍。

▼5月20日 天文台錄得今年氣溫新高▼



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自動分區天氣預報顯示下周二上水38度

不過風雖遠，天文台指受其外圍下沉氣流影響，下周初至中期華南地區天氣酷熱。天文台九天天氣預測顯示，下周一（29日）市區氣溫將達酷熱水平的33度，到周二（30日）及三（31日）更升至34度，到周四（6月1日）夏季開始，仍高達33度，其後兩日回落至最高32度。

天文台自動分區天氣預報顯示，下周二下午天文台氣溫可能升至35度，新界再高兩三度，其中上水有可能達到38度，打鼓嶺及石崗料也達37度，其他各區普遍34至36度。