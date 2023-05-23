天文台料驟雨持續　反氣旋帶來好天色　下周初酷熱將升溫至34度

本港今日（23日）由凌晨開始下雨，天文台在清晨發出黃色暴雨警告信號逾4小時，同期更發出局部地區大雨提示，元朗在上午6至7時期間每小時雨量錄得超過70毫米。天文台表示， 一道低壓槽會在明日（24日）繼續為廣東沿岸帶來驟雨。

本港受高空反氣旋影響，本周後期廣東沿岸天色好轉，位於西北太平洋的熱帶氣旋瑪娃，其外圍下沉氣流影響廣東地區在下周初的天氣酷熱。天文台預測，本月最後三天的日間酷熱，其中在下周二（30日）將會升溫至34度。



本港今日零時開始至今午一時許，全港雨量錄得最多的地區是石崗和流浮山一帶，天文台更向元朗發出局部大雨提示。（天文台截圖）

今晚有幾陣驟雨

天文台預測，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。吹和緩東至東北風，稍後離岸風勢清勁。展望明日（24日）有幾陣驟雨，隨後數天部分時間有陽光，天氣炎熱，亦有一兩陣驟雨。

▼5月17日 天文台一度發出「黃雨」▼



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展望本港未來九天的天氣，一道低壓槽會在明日繼續為廣東沿岸帶來驟雨。明日仍有幾陣驟雨，初時局部地區會有雷暴，隨後四天都是部分時間有陽光，以及有驟雨。

下周二最高34度 可達至紅色暑熱警告水平

受高空反氣旋影響，本周後期廣東沿岸天色好轉，天氣炎熱。天文台預料，現時位於西北太平洋的熱帶氣旋瑪娃會在本週後期移向菲律賓以東海域。受其外圍下沉氣流影響，下周初廣東地區天氣酷熱。



下周一至三（29至31日），天文台預深天晴、日間酷熱，30日（下周二）氣溫介乎28至34度，而且一連兩日都會有驟雨的可能，到6月首天仍是有幾陣驟雨。



根據勞工處最新指引，氣溫當升至介乎30至32度就要發出黃色工作暑熱警告，32至34度便要發出紅色暑熱警告。

九天天氣預測。（天文台圖片）

本周五（26日）就是佛誕假期，天文台最新預報，當日有光，有一兩陣驟雨，氣溫介乎27至31度，連同翌日的天氣亦相近。

▼今日清晨至早上，各區降雨情況▼



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▼5月21日 長洲北帝廟一帶正為太平清醮及搶包山比賽作準備▼

