天文台料超強颱風瑪娃帶來熱浪　上水下周二或達38度　高市區4度

今日（26日）佛誕終於放晴，氣溫約攝氏30度，不算太熱，大批市民到長洲觀看太平清醮飄色。天文台預測長達一周的熱浪即將來襲，明日（27日）起市區最高32度或以上；超強颱風瑪娃料不會逼近華南沿岸，風雖遠，但其外圍下沉氣流會在下周初至中期為華南帶來酷熱的天氣，天文台預測下周二（30日）市區最高34度，自動分區天氣預報顯示，下周二中午後上水熱爆，氣溫將升上38度，高於人體體溫。



▼5月26日 維園有佛誔浴佛活動▼



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預測超強颱風瑪娃台灣以東海域轉向北移動

天文台表示，受高空反氣旋影響，未來一兩日廣東沿岸天氣炎熱，天色大致良好。預料現時位於西北太平洋的超強颱風瑪娃會在未來兩三日移向呂宋以東海域，隨後瑪娃路徑存在變數，現時預測較大機會會在呂宋海峽至台灣一帶轉向偏北方向移動。

雖然超強颱風瑪娃不大可能逼近華南沿岸，不過天文台指其外圍下沉氣流，會在下周初至中期為華南帶來酷熱的天氣，而沿岸海域有湧浪。

▼5月26日 亞洲氣象機構對超強颱風瑪娃預測▼



▼5月26日 佛誕放晴氣溫上升▼



酷熱天氣下周一開始 市區周二及周三料達34度

按天文台今早11時半發出的九天天氣預報，下周一（29日）市區將逹酷熱程度的33度，到周二起一連兩日（30日及31日）更會達34度，日間酷熱及有煙霞，稍後局部地區有驟雨，酷熱維持至下周四（6月1日），下周三晚至周四早上局部地區會因酷熱觸發雷暴。到下周五（6月2日）才回落至32度，並開始有幾陣驟雨，一直維持至接着的星期日（6月4日）。

天文台自動分區天氣預報顯示，下周二中午後各區熱爆，上水料升上38度，高於人體體溫。（天文台圖片）

三區下周二中午後料達37度

天文台自動分區天氣預報顯示，下周二中午過後本港非常炎熱，天文台總部或升上35度，較天文台預測高1度，其他各區均35度或以上，當中上水料達38度，為全港最高，打鼓嶺、流浮山及石崗也達37度。