超強颱風瑪娃｜天文台料熱浪下周二殺至　市區34度　觸發雷暴驟雨

超強颱風瑪娃未來一兩日將移向呂宋以東海域，香港天文台今日（27日）最新預測稱，隨後瑪娃路徑存在變數，現時預測較大機會會在呂宋海峽至台灣一帶轉向偏北方向移動，而受其外圍下沉氣流影響，下週初至中期華南天氣酷熱，香港下周一（29日）最高氣溫達33度，下周二及下周三（30及31日）更高達34度。天文台更指，高溫觸發的驟雨及雷暴會影響香港，下周二及下周三有雷暴。



▼5月27日 香港炎熱▼



+ 2

市區今錄得最高氣溫達32.2度

本港今日炎熱，市區錄得最高氣溫達32.2度，在正午12時的過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是9，強度屬於甚高。天文台表示，高空反氣旋會在明日（28日）為華南沿岸帶來普遍晴朗及炎熱的天氣，根據最新九天天氣預測，本港市區明日氣溫介乎27度至32度，大致天晴。

天文台預料，現時位於西北太平洋的超強颱風瑪娃會在未來一兩日移向呂宋以東海域，隨後瑪娃的路徑存在變數，現時預測較大機會會在呂宋海峽至台灣一帶轉向偏北方向移動。受其外圍下沉氣流影響，下周初至中期華南天氣酷熱，高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。

天文台指，香港下周一最高氣溫達33度，在瑪娃外圍下沉氣流帶來酷熱下，下周二及下周三更高達34度，而高溫觸發的驟雨及雷暴會影響香港，下周二及下周三有雷暴。

▼5月27日 香港天文台對超強颱風瑪娃預測▼



▼5月26日 佛誕放晴氣溫上升▼



▼5月26日 天文台公布推出推送「極端酷熱」通知▼

