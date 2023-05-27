超強颱風瑪娃｜天文台：與2018年山竹同級　仍可能移至南海東北部

超強颱風「瑪娃」未來一兩日將移向呂宋以東海域，台灣有氣象專家更封「瑪娃」為「今年地表最強颱風」。天文台今日（27日）以「挑戰2023年風王寶座的瑪娃」為題發表天氣隨筆，指「瑪娃」中心附近持續風速估計曾達2018年「山竹」級別的每小時250公里，並預料會在下星期二、三會於呂宋海峽至台灣一帶轉向偏北方向移動，但仍有機會移入南海東北部（即汕尾、汕頭、潮州）至台灣海峽一帶。



天文台預料受瑪娃的外圍下沉氣流影響，下周初至中期華南沿岸氣溫可達極端酷熱程度，而高溫觸發的驟雨及雷暴亦會影響該區。



從衛星圖像可見超強颱風瑪娃結構相當完整及渾圓的風眼，中心附近的最高持續風速估計曾達每小時250公里。（美國國家海洋及大氣管理局NOAA網頁圖片）

▼5月27日 香港炎熱▼



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瑪娃中心風速曾達每小時250公里 與山竹相若

天文台當值預報員在天氣隨筆指出，受惠於較暖的海水及偏弱的垂直風切變，瑪娃在過去數日在西北太平洋上維持著超強颱風強度。從衛星圖像上可見其結構相當完整及渾圓的風眼，中心附近的最高持續風速估計曾達每小時250公里，而2018年超強颱風山竹的最高持續風速亦估計為每小時250公里。

天文台更稱，「瑪娃」掠過關島時為當地造成嚴重災情，根據紀錄，近年曾影響關島而強度相若的熱帶氣旋有1962年的超強颱風凱倫，當時凱倫中心附近的最高持續風速估計達每小時260公里。

天文台今日（27日）以「挑戰2023年風王寶座的瑪娃」為題發表天氣隨筆。（天文台圖片)

大部份預測瑪娃在呂宋海峽至台灣轉向偏北方向移動

至於「瑪娃」去向如何？天文台表示，現時各大電腦模式預測瑪娃在副熱帶高壓脊的引導下，在未來一兩日大致採取西北偏西方向移動，移向呂宋以東海域。

電腦模式普遍預測副熱帶高壓脊會在下周初出現斷裂缺口，雖然大部份電腦模式皆預報瑪娃會在呂宋海峽至台灣一帶轉向偏北方向移動，但個別電腦模式則預測瑪娃會在下周三進入台灣海峽；而路徑概率預測亦顯示，瑪娃仍有可能移入南海東北部至台灣海峽一帶。

▼5月27日 亞洲氣象機構對超強颱風瑪娃預測▼



天文台熱帶氣旋路徑概率預報顯示，超強颱風瑪娃較大可能轉向北，但也有可能移入南海東北部至台灣海峽一帶，較接近香港。（天文台圖片）

外圍下沉氣流影響香港 下周氣溫或達極端酷熱程度

天文台稱，綜合各大電腦模式，雖然瑪娃的路徑仍存在變數，但受其外圍下沉氣流影響，華南沿岸下周初至中期日間氣溫可達極端酷熱程度（普遍達攝氏35度或以上），而高溫觸發的驟雨及雷暴亦會影響該區。天文台提醒請大家做好防暑準備，若周中計劃有戶外活動，亦要留意天氣變化。

天文台自動分區天氣預報顯示，下周二（30日）下午2時將十分酷熱，上水可能達到38度，比天文台總部高出4度。(天文台網頁圖片)

▼5月26日 天文台公布推出推送「極端酷熱」通知▼

