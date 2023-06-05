天文台發特別天氣提示　季風低壓影響　未來數日驟雨及狂風雷暴

天文台發出特別天氣提示，指一個季風低壓正影響南海中部，但其中心附近的雲團組織仍然較為鬆散，預料該季風低壓會在未來一兩日移向海南島至北部灣一帶，受其外圍環流影響，未來一兩日廣東沿岸風勢較大，間中有驟雨及狂風雷暴，局部地區雨勢較大。



天文台展望星期二及星期三有驟雨及狂風雷暴，局部地區雨勢較大，隨後兩三日天氣炎熱，仍有幾陣驟雨。



▼5月17日 天文台一度發出「黃雨」▼



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天文台預料本港地區有一兩陣驟雨，下午短暫時間有陽光及炎熱，今晚大致多雲，吹和緩東至東南風，離岸風勢清勁。展望星期二及星期三有驟雨及狂風雷暴，局部地區雨勢較大，隨後兩三日天氣炎熱，仍有幾陣驟雨。

根據九天天氣預報，天文台指明日（6日）及後日（7日）多雲，有驟雨及狂風雷暴，局部地區雨勢較大，氣溫介37至31度。

周四（8日）27至31度，大致多雲，有幾陣驟雨。隨後（9日）氣溫略升至28至32度，日間短暫時間有陽光。周六（10日）繼續維持多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

周日（11日）至下周三（14日）氣溫維持27至31度，大致多雲，有幾陣驟雨。

▼6月1日 天文台錄得3.6萬次閃電▼

