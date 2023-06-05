今早現雙彩虹　天文台預測周二周三暴風雨　季風低壓料移向海南島

垆天文台指位於南中國海北部的一個季風低壓會在未來一兩日移向海南島至北部灣一帶，受其外圍環流影響，未來一兩日廣東沿岸風勢較大，本港明日及周三（6日及7日）有驟雨及狂風雷暴，局部地區雨勢較大，離岸風力間中6級（強風），即3號風球風力。暴風雨前夕，本港今早的驟雨帶來雙彩虹，吸引不少上班時拍攝。



季風低壓中心附近的雲團組織仍然較為鬆散，未知會否再增強。而內地中央氣象台預測，未來十日南海及西北太平洋海域將有一至兩個颱風生成。



▼6月5日 早上彩虹高掛各區▼



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季風低壓風力內弱外強 與成熟熱帶氣旋相反

天文台資料顯示，在北半球的夏季，衛星雲圖上有時會出現一條滿佈深厚雲團、連綿數千公里長的帶狀區域，氣象學上稱為「熱帶輻合帶」，而位於南海至印度洋的一段又叫做「季風槽」。由於南北兩側分別吹着西南季風及東北信風這兩支「對頭風」，季風槽上容易爆發對流活動，並發展成低壓區，統稱為季風低壓。

雖然季風低壓與成熟熱帶氣旋兩者都有旋轉環流，但結構上有明顯差別（附表）。至於前者會否演變成後者的問題，就要視乎大氣環境（垂直風場差異、水氣輸送、海水溫度、高空輻散等）是否配合。

季風低壓風力屬內弱外強，與熱帶氣旋系統剛相反。（天文台圖片)

季風低壓可發展成熱帶氣旋

2020年7月31日一個在南海上空的季風低壓，為港帶來大風，天文台早上發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號，代表香港境內接近海平面風速時速已達或超過40公里，即3號風球風力。

該季風低壓日間逐漸發展，中心風力上升，到晚上演變為熱帶氣旋，並命名「森拉克」， 天文台直接改發3號風球，跳過發出1號風球，是歷來第六次由強烈季候風信號直接改為3號風球。

現時南中國海北部有一個低壓區，屬季風低壓，未知會否增強成熱帶氣旋系統。（天文台圖片)

季風低壓中心附近雲團組織仍然較為鬆散

至於今次會再出現季風低壓增強為熱帶氣旋？天文台指出，季風低壓其中心附近的雲團組織仍然較為鬆散，預料會在未來一兩日移向海南島至北部灣一帶。不過受其外圍環流影響，未來一兩日廣東沿岸風勢較大，間中有驟雨及狂風雷暴，局部地區雨勢較大。天文台會密切監察該季風低壓會否進一步發展及其對香港的影響。

未來九天主要多雲有雨

天文台九天天氣預報顯示，未來九天主要多雲有雨，受季風低壓影響，明日（6日）吹東至東南風4至5級，離岸間中6級，多雲及有驟雨及狂風雷暴，局部地區雨勢較大；到後日（7日）同樣多雲，有驟雨及狂風雷暴，局部地區雨勢較大；至周四（8日）雨勢開始減弱，到周五（9日）日間短暫時間有陽光，最高氣溫回升至32度，但至下周三（14日）仍主要多雲及有幾陣驟雨。