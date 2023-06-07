黃鴨6.10維港展出　天文台料當日幾陣驟雨及雷暴　打卡要留意天氣

巨型黃色「橡皮鴨」（Rubber Duck）事隔十年，將於本周六（10日）在金鐘添馬公園對開的維港海面展出。市民急不發待想看到「黃鴨」，但天文台預料當日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，直至下周五（16日）均多雲有幾陣驟雨。主辦單位指展期會視乎天氣而定，預計為期約兩星期，市民「打卡」應留意天氣。



▼5月25日 巨型「黃鴨」青衣北岸試水▼



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天文台表示，位於北部灣附近的季風低壓正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及狂風雷暴，本港今早（7日）多處地區錄得超過10毫米雨量；預料下午至今晚大致多雲，間中有驟雨，局部地區有狂風雷暴，吹和緩至清勁東南風，離岸及高地間中吹強風。

天文台又說，位於北部灣附近的季風低壓會在明日（8日）繼續為廣東西部帶來驟雨及雷暴，預料一道低壓槽會在華南北部形成並逐漸向南移動，在接近周末至下周初為廣東沿岸帶來驟雨。

巨型「黃鴨」重現香港，想必是市民近日最期待活動之一，兩隻巨型「黃鴨」將於周六起停駐在維港海面，毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）。不過，根據天文台九天天氣顯示，當日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫介乎攝氏28至32度，市民要把握短暫陽光時間去「打卡」。

主辦單位稱，「黃鴨」的展期會視乎天氣而定，預計為期約兩星期。天文台預料，明起至下周五（16日）天氣，均多雲及有幾陣驟雨，下周三（14日）更局部地區有雷暴，氣溫較炎熱，大約介乎攝氏27至31度。

另外，在正午12時，熱帶風暴「古超」集結在馬尼拉以東約1370公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約10公里。天文台預料「古超」會在未來一兩日橫過菲律賓以東海域，隨後轉向偏北方向移動，橫過西北太平洋。

▼5月17日 天文台發出黃色暴雨警告▼

