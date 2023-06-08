颱風古超｜天文台料將升呢強颱　低壓槽遇低壓區下周二起連日雷暴

忽晴忽雨天氣未來九天持續，天文台預計，熱帶氣旋「古超」會在未來一兩日橫過菲律賓以東海域並繼續增強，周六（10）早上前後會升呢成強颱風，隨後轉向偏北方向移動，橫過西北太平洋。



「古超」對香港天氣影響暫預料不大，但天文台指，現時位於北部灣附近的低壓區會在未來兩三日繼續帶來驟雨及雷暴，同時，一道低壓槽會在華南北部形成並向南移動，在周末期間為廣東沿岸帶來驟雨，隨後該兩個低壓系統會漸轉活躍並於華南沿岸徘徊。



根據最新九天天氣預測，香港下周二（13日）起至下周四（15日）有雷暴，周二及周三更有狂風伴隨。另外，巨型黃色「橡皮鴨」（Rubber Duck）將於周六在金鐘添馬公園對開維港海面展出，天文台預料當日大致多雲，有幾陣驟雨及局部地區有雷暴，但短暫時間有陽光。



▼5月25日 巨型「黃鴨」青衣北岸試水▼



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天文台表示，位於北部灣附近的季風低壓正為廣東西部帶來驟雨及雷暴，正午時份，本港普遍地區氣溫上升至31度或以上。天文台預料，今日天氣炎熱，短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，吹輕微至和緩東南風。

黃鴨周末「公展」 料有幾陣驟雨及局部地區有雷暴

巨型黃色「橡皮鴨」事隔十年再來港，惟似乎天公不造美。天文台表示，現時位於北部灣附近的低壓區會在未來兩三日繼續為廣東西部帶來驟雨及雷暴，同時一道低壓槽會在華南北部形成並向南移動，在周末期間為廣東沿岸帶來驟雨，故由明日開始到下周日會有幾陣驟雨，日間天氣炎熱，短暫時間有陽光。

天文台預料，「橡皮鴨」展示當日，氣溫介乎攝氏27至32度，大致多雲，有幾陣驟雨及局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。

北部灣附近低壓區及華南北部低壓槽下周中期漸轉活躍

天文台表示，由於位於北部灣附近的低壓區及華南北部的低壓槽，在下周中期漸轉活躍並於華南沿岸徘徊，故下周中期該區會有大驟雨及狂風雷暴，當中下周二（8日）及周三（9日）顯著降雨概率為高。雖然有大驟雨及狂風雷暴，但氣溫亦持續炎熱，氣溫介乎攝氏27至32度。

另外，在上午10時，強烈熱帶風暴「古超」集結在馬尼拉以東約1130公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域，並逐漸增強。

▼5月17日 天文台發出黃色暴雨警告▼

