颱風古超將升級強颱　天文台料下周二起五日有雷暴　父親節有驟雨

兩集巨型黃鴨（Rubber Duck）今起亮相維港，6月18日父親節當日更會維港打圈。天文台最新九天天氣預測顯示，父親節當日大致多雲，會有幾陣驟雨，而位於廣西的低壓區以及華南沿岸的低壓槽會帶來驟雨及雷暴，預料未來一星期均會有雨，下周二起連續五日至下周六（17日）連續五日有雷暴，市民與黃鴨「打卡」要注意天氣變化。天文台又指，已升級成颱風的「古超」預料向北或西北偏北緩慢移動，橫過菲律賓以東海域並繼續增強，明日（10日）進一步增強成強颱風。



▼6月9日 黃鴨維港游百態▼



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天文台表示，現時位於廣西的低壓區以及華南沿岸的一道低壓槽正為該區帶來驟雨及雷暴，同時，受高空反氣旋影響，南海東北部天色大致良好。隨後該兩個低壓系統會漸轉活躍，下周中期廣東沿岸會有大驟雨及狂風雷暴。

天文台指今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光，吹輕微至和緩南至東南風；展望周末期間有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，下星期一（12日）驟雨漸轉頻密，下周中期雨勢有時頗大及有狂風雷暴。

據天文台九天天氣預測，今日至6月18日父親節，本港均會有雨，明日（10日）大致多雲，有幾陣驟雨及局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光；至下周二多雲有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大，料持續至下周三。

至於父親節當日，天文台料大致多雲及有陣驟雨，氣溫頗炎熱，介乎攝氏28至32度，市民無論出門慶祝節日、還是去欣賞黃鴨「游維港」，均要時刻注意天氣變化，並帶備雨具。

另外，天文台指至今日正午12時，颱風「古超」集結在馬尼拉之東北偏東約1030公里，預料向北或西北偏北緩慢移動，橫過菲律賓以東海域並繼續增強，料會移向日本以南海域。

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▼5月17日 天文台發出黃色暴雨警告▼

