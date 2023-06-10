打風？天文台指預測有低壓區由西向東橫過廣東沿岸　港或掛風球

天文台周五（9日)指出，根據最新電腦模式預測，部份電腦模式預測顯示，位於廣西與越南北部接壞的一個低壓區，會再度進入北部灣，之後再由西向東橫過廣東沿岸及沿岸海域，有個別電腦模式預測該低壓區較接近岸邊，在下周初至中期頗為接近珠江口一帶，若其發展為熱帶氣旋並相當接近本港，不排除本港需要發出熱帶氣旋警告信號。



天文台指電腦預報顯示，位於廣西與越南北部接壞的一個低壓區（字母L位置），會再度進入北部灣，逼近華南沿岸。圖為6月9日下午4時的華南地區雷達拼圖。（中國氣象局）

天文台當值預報員在周五的《天氣隨筆》列出未來數日天氣三個重點：

．位於廣西的低壓區及華南沿岸的低壓槽會在周末期間為這些地區帶來驟雨及雷暴。

．電腦模式預測該低壓區會再度進入北部灣，並在未來數天由西向東橫過廣東沿岸及沿岸海域，但對其位置及發展皆有分歧。

．受該兩個低壓系統影響，下周初本港驟雨漸轉頻密，中期有大驟雨及狂風雷暴。

天文台周五晚上更新的九天天氣預報。（天文台圖片）

天文台：市民周末外出記得帶遮

天文台表示，一個季風低壓本周初至中期在南海中部發展，並移向海南島至北部灣一帶，隨著該季風低壓移至廣西一帶，本港天氣周四及周五（8日及9日）稍為好轉，雖然周末期間仍會見到陽光，然而華南沿岸的一道低壓槽會為該區帶來驟雨及雷暴，提醒市民外出時記得要帶遮。

不同電腦模式預測下星期二（6月13日）早上8時的天氣圖，一致地低壓區頗為接近香港所在的珠江口一帶。（天文台圖片）

低壓區下周初至中期頗為接近珠江口一帶

天文台指出，根據最新電腦模式預測，位於廣西的低壓區及華南沿岸的低壓槽會在未來數天漸轉活躍，部份電腦模式顯示該低壓區會再度進入北部灣，之後再由西向東橫過廣東沿岸及沿岸海域。

不過不同電腦模式對該低壓區的位置及發展皆有分歧，有個別電腦模式預測該低壓區較接近岸邊，亦有電腦模式預測該低壓區移至南海北部。天文台表示，會密切監測該低壓區會否發展為熱帶氣旋，但總括而言，該低壓區會在下周初至中期頗為接近珠江口一帶，其發展為熱帶氣旋並相當接近本港，不排除本港需要發出熱帶氣旋警告信號。

成風與否 下周中期本港都有大驟雨及狂風雷暴

天文台指，雖然電腦模式對於該低壓區會否發展為熱帶氣旋，以及其移動路徑存在一定分歧，但都預測該兩個低壓系統會在下周為廣東沿岸帶來不穩定天氣，下周中期本港有大驟雨及狂風雷暴，提醒市民上班上學前留意天氣情況及天文台發出的最新天氣消息。

▼6月9日 市民傍晚空群而出拍攝巨鴨▼



+ 19

▼6月9日 橡皮鴨主題小輪伴兩隻黃鴨▼

