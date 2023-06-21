打風？天文台指低壓區下周初或入南海　中央氣象台料下周中有風雨

天文台今日（21日）表示，現時位於西北太平洋的熱帶氣旋雛型低壓區，下周初可能橫過呂宋及進入南海東北部，即香港所在區域，不過低壓區的發展及路徑存在變數。內地中央氣象台中期預報顯示，西北太平洋和南海海域於未來10日將生成一個颱風，預料在6月29日前後為中國東南沿海地區帶來風雨。



明日（22日）端午節，天文台預測部份時間有陽光，天氣炎熱並有幾陣驟雨，最高攝氏32度。



▼2022.06.03 端午節赤柱情況▼



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黃色工作暑熱警告一日內三次生效

天文台表示，今日氣溫介乎28至33度，截至下午4時40分，天文台總部仍錄得31.4度。酷熱天氣警告在上午9時45分生效，至下午5時半取消；黃色工作暑熱警告今日三度發出，至下午5時10分取消。

天文台指，高空反氣旋正為華南沿岸帶來晴朗及酷熱的天氣，下午本港多處地區氣溫上升至33度或以上，惟一股西南氣流亦為廣東沿岸帶來驟雨。

未來九日本港均有幾陣驟雨。（天文台截圖）

端午節氣溫28至32度 日間部份時間有陽光

天文台預測，明日端午節最低氣溫約28度，日間部份時間有陽光，市區最高氣溫約32度，新界再高兩三度，吹和緩西南風，並預料隨後兩三日有幾陣驟雨及炎熱，周五（23日）日間短暫時間有陽光。

天文台九日天氣預報顯示，由本周六（24日）至下周五（30日），本港氣溫大致維持在27至31度，每日均大致多雲及有幾陣驟雨。

▼6月17日 天文台一度發出紅色暴雨警告▼



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天文台：低壓區發展及路徑存在變數

天文台又預料，現時位於西北太平洋的低壓區，會在本周後期移向菲律賓以東海域，下周初可能橫過呂宋及進入南海東北部，下周初至中期將為該區帶來不穩定天氣，但該低壓區的發展及路徑存在變數。

內地中央氣象台亦表示，未來10天，西北太平洋和南海海域將有一個颱風生成，預料下周四（29日）前後，為中國東部和南部海域、東南沿海地區帶來風雨。

▼2022年8月25日 8號風球上午生效時杏花邨及大埔情況▼

