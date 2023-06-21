颱風｜天文台徵集熱帶氣旋名字　需符7個條件　網上投票入圍名單

風季又開始，天文台今日（21日）公布在網上展開熱帶氣旋名字徵集活動，提議名字需符合7個條件，包括容易發音、具有香港特色、不能包含不恰當的字眼或意思、不能包含商業元素等。天文台初步評選後，入圍的建議名字會在今年稍後供市民於網上投票，選出合適名字，作為中國香港的熱帶氣旋名字「候補名單」。



▼2022年8月25日 8號風球上午生效時杏花邨及大埔情況▼



+ 10

天文台：旨在提高市民對熱帶氣旋警覺性及認識

天文台表示，適逢今年是天文台成立140周年，希望透過是次徵集活動，選出更多合適及具香港特色的名字，擴大中國香港的熱帶氣旋名字候補名單，並藉此提高市民對熱帶氣旋相關災害的警覺性及認識。

天文台6月21日公布舉辦熱帶氣旋名字徵集活動。（天文台圖片)

造成嚴重破壞及人命損失颱風名字會被除名

天文台指出，聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會和世界氣象組織轄下的颱風委員會自2000年開始，使用一套由區內14個成員提供具地方特色名字的名單，為西北太平洋及南海的熱帶氣旋命名，當中包括中國香港所提供的10個名字。不過當熱帶氣旋造成重大人命傷亡和經濟損失，有關名字會被颱風委員會除名，提供該名字的成員會提交建議的替補名字供颱風委員會考慮。

▼2022年10月17日晚上 颱風把路人吹得頭髮亂了▼



7月31截止提台 評審選出入圍名單供網上投票



徵集活動首階段於今日至7月31日期間於網上舉行。市民可於活動的專屬網站提交熱帶氣旋名字的建議。經整理及初步評選後，入圍的建議名字會在今年稍後的活動次階段供市民於網上投票，選出合適及具香港特色的熱帶氣旋名字，相關詳情將適時公布。

每位參加者可提議多於一組名字，所有名字均須符合以下條件：

1.具備中文及英文名字；

2.中文名字應為2至4個字，英文名字則不能多於9個字母。若英文名字中使用了連字號（hyphen）連接兩個英文字，連字號亦計算作一個字母；

3.容易發音；

4.具有香港特色（須填寫名字意思及與香港的關係）；

5.不能包含歧視、具爭議性或不恰當的字眼或意思；

6.不在現在或過去的熱帶氣旋名單內，包括颱風委員會及其他熱帶氣旋地區的名單；

7.不能包含商業元素。

現持香港提出的西北太平洋及南海熱帶氣旋名字

▼2022年11月2日 杏花邨大浪拍岸▼



+ 8

提議名單獲選可獲頒電子感謝狀

名字最終獲選入中國香港的熱帶氣旋名字「候補名單」，該參加者可獲頒電子感謝狀一張，提醒如需於首階段提交建議時，同時提供電郵地址。參加者提供的個人資料只會用作上述用途，並會於活動結束後適時銷毀。根據個人資料（私隱）條例第18條、第22條 及附表1內第6原則的規定，參加者有權要求查閱及更正所提供的個人資料。

如參加者不欲提供電郵地址，又或提交的電郵地址不實或有任何遺漏，其提交建議仍然有效，唯將不會獲得電子感謝狀。因此如參加者希望獲得電子感謝狀，需於首階段提交建議時，同時提供電郵地址。