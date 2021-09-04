受高空反氣旋影響，中國東南部包括本港亦連日放晴。不過有市民拍攝到今日（4日）中午約12時50分，香港東南面的南海疑出現水龍捲。相片顯示，對流雲底部與海面仍有少許距離，除了濃積雲外，四周天色明朗。

天文台回應指，今日南海北部有對流活動，亦有驟雨雷暴。而從相片中左下角見到有雲柱，惟難判斷雲柱是否連接水面；並解釋如雲柱未有連接水面，則是漏斗雲。



有市民拍攝到今日（4日）中午約12時50分，香港東南面的南中國海疑出現水龍捲。（「香港地下天文台」Facebook／恆恆攝）

根據「香港地下天文台」Facebook指，今日中午約12時50分，香港東南面的南中國海疑出現水龍捲，拍攝位置約北緯21.7度、東經114.3度附近。雷達圖亦顯示，香港東南面有雷暴。

根據天文台資訊，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面，而水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低。由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。

另外，水龍捲一般出現在熱帶地區和副熱帶地區，其發生頻率的高峰是在早上，其次是在接近黃昏時段；而在香港出現的水龍捲於5月至10月期間的雨季最常見。水龍捲可分為兩大類型，第一類較為常見的水龍捲，是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係；第二類水龍捲的形成機制和特徵則與陸上的龍捲風相同，通常和猛烈雷暴相關。