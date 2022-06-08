長洲對出水域現水龍捲　天文台自動攝影機再捕獲奇觀！

天文台今早10時45分發出紅色暴雨警告信號，在紅雨來襲前夕，天文台位於長洲的自動攝影機拍攝到水龍捲一幕。天文台解釋，龍捲風是自雷雨雲伸展至地面的一團快速旋轉空氣，在水面上發生的龍捲風便成為水龍捲，一般與雨季出現的不穩定天氣有關連。



上午10時30分左右，天文台接獲長洲有水龍捲報告。（天文台fb圖片）

天文台在上午約10時30分，接獲長洲有水龍捲報告。從天文台位於長洲的自動攝影機，在10時22分便捕捉到水龍捲一幕。

翻查資料，天文台在各區設置的自動攝影機不時拍攝到天文奇觀，例如2020年9月25日，天文台位於機場的攝影機拍到龍捲風。從縮時影片的片段可見，當時天空有積雲，龍捲風隨即產生，先由底部慢慢形成，再延伸至天空，並慢慢移動，約20分鐘後消失不見。

此外，2018年6月7日熱帶風暴艾雲尼來襲，天文台長洲自動氣象站望向北面及東灣的鏡頭，在傍晚6時45分「捕獲」水龍捲，出現不足5分鐘；同月13日，亦有市民目擊水龍捲出現於香港東部水域的果洲群島附近，天文台設置於清水灣的攝影機亦捕捉到這一刻。

水龍捲又俗稱「龍吸水」 良好天氣下也會出現

天文台曾解釋，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面，其風速一般較陸地上的龍捲風為低，由於有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。

水龍捲可分為兩大類型，包括第一類較為常見的水龍捲，是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係，通常發生在快速發展的濃積雲底下；第二類水龍捲的形成機制和特徵則與陸上的龍捲風相同，通常和猛烈雷暴相關，它們會伴隨惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上，在雷暴內由上至下發展，起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。