所有暴雨警告取消　紅黃雨7.5小時　西貢冧山泥、長洲現水龍捲

一道活躍低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨，天文台今早（8日）9時45分發出黃色暴雨警告信號，到10時45分改發紅色暴雨警告信號。教育局宣布，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有下午校今日下午停課，而正在上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。



今早（8日）9時45分發出黃色暴雨警告信號，在上午10時30分左右，天文台接獲長洲有水龍捲報告。今早8時45分，天文台已發出特別天氣提示，指與低壓槽相關的雷雨帶正橫過珠江口，並預料在未來兩三小時影響本港，呼籲市民提高警惕。天文台預測本港地區今日多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁偏南風。



(天文台網頁)

【17:15】黃色暴雨警告信號取消。

【16:15】天文台改發黃色暴雨警告信號。

【15:10】消防處指出，西貢北潭路北潭凹今日（8日）下午十二時三十五分發生山泥傾瀉，消防處正進行搜救行動。市民請避免前往受此山泥傾瀉事故影響的地區，現場消息指，初步並無傷亡及被困報告。

【12:58】食物及衞生局提醒巿民，由於紅色暴雨警告信號仍然生效，位於室外的流動採樣站在今日餘下時間會繼續暫停服務，不會重開。有需要進行新冠病毒檢測人士可轉往社區檢測中心或室內流動採樣站進行檢測，並指全港社區檢測中心今日及明日仍有充足名額供巿民預約或即場登記進行檢測。

【11:15】教育局宣布，因天氣惡劣，小一入學「統一派位」學生註冊日期將更改，即由由原定的六月八日及九日（星期三及星期四）順延至六月九日及十日（星期四及星期五）。

上午10時30分左右，天文台接獲長洲有水龍捲報告。（天文台fb圖片）

【10:45】天文台改發紅色暴雨警告信號。教育局宣布，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有下午校今日下午停課，而正在上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

▼6月8日 香港今年第二場紅雨▼



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【10:35】天文台指，在上午10時30分左右，接獲長洲有水龍捲報告。

【09:45】天文台早上9時45分發出黃色暴雨警告信號特別報告，指香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，而一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

▼6月8日 香港今年第二場紅雨▼



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天文台提醒，大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

天文台展望，未來兩三日有大驟雨及狂風雷暴。

(天文台網頁)

▼6月8日 香港今年第二場紅雨▼



運輸署表示，因水管緊急維修，鶴園街(往馬頭圍道方向)近聖公會聖提摩太小學的慢線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。