河源地震過後　東南部高空反氣旋漸強　天文台料本周酷熱亦有驟雨

天文台昨晚（3日）8時57分錄得中國東南部近岸發生一次3.7級地震，並接獲10名市民報告，感到輕微震動，並維持數秒。天文台在緊接半小時內發出兩次地震消息後未再有報告，其後本港深宵至今早（4日），在多區錄得最高40毫米的雨量紀錄。

天文台預測，隨著覆蓋中國東南部的高空反氣旋逐漸增強，本周餘下時間至下周初該區大致晴朗，天氣酷熱。同時，一股西南氣流會為廣東沿岸帶來驟雨。未來九日天氣預測本港都有驟雨。



天文台昨晚（3日）8時57分錄得河源之西北偏西約23公里有地震，震源深度約9公里。（天文台圖片）

天文台昨晚9時許發布兩次和地震有關的消息，最初是因為接獲市民報告在本地的有感地震，且持續數秒，隨即分析資料表示在中國東南部近岸發生一次3.7級地 震，震中位於北緯23.90度，東經114.50 度附近，即河源之西北偏西約23公里，震源深度約9公里。本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度。

天文台預測，隨著覆蓋中國東南部的高空反氣旋逐漸增強，本周餘下時間至下周初該區大致晴朗，天氣酷熱。同時一股西南氣流會為廣東沿岸帶來驟雨。

本港凌晨4至5時起在大嶼山、新界及九龍東等錄得微量雨量，再由上午7至9時起先後在港島、將軍澳；新界東；及屯門等有降雨紀錄，整體在過去24小時錄得40毫米雨量紀錄。

天文台表示，本港地區下午及今晚天氣炎熱，有幾陣驟雨，下午局部地區有雷暴，短暫時間有陽光。今晚大致多雲。吹和緩西南風，風勢有時疾勁。展望未來數天，部分時間有陽光，天氣酷熱，局部地區有驟雨。

本周天氣方面，周四（6日）起至周日（9日）一連四天都預計天晴及日間酷熱，其周小暑當天（7日）最高氣溫將升至34度，當日在局部地區仍會有驟雨，未來九天的天氣中只有這天最熱，下周二（11日）起氣溫介乎28至32度，有陽光及炎熱，同時會有幾陣驟雨。