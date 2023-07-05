小暑｜天文台預測34度料平三年前最高紀錄　上水將飆至36度

酷熱天氣警告現正生效，本港中午約1時已有多區錄得逾33度，其中上水更高達35度。本周五（7日）便是廿四節氣的小暑，天文台今（5日）表示，高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，其分區天氣預報更顯示，小暑氣溫介乎29至34度，當日中午新界有3區將錄得35度或以上，其中上水更攀升至36度。不過由下周一（10日）開始，本港天氣開始轉壞，將連續數日有幾陣驟雨。

翻查天文台紀錄，本港有紀錄以來最熱小暑是2016年的34度。



▼6月22日 端午節各區市民過節情況▼



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今午約1時上水錄得35度

截至下午1時10分，天文台錄得氣溫32.2度，濕度69%，紫外線指數11屬於極高。酷熱天氣警告並在今早11時45分發出，天文台呼籲市民補充足夠水份，如感到不適，應立刻休息或求助，需要時儘快求醫。

天文台預計今日氣溫為29至33度，分區天氣顯示，已有多區氣溫超過33度，包括流浮山、濕地公園及大埔，而元朗公園及上水，更分別錄得34.5及35.0度。

下周本港開始有幾陣驟雨。（天文台網頁截圖）

高空反氣旋帶來普遍晴朗及酷熱天氣

天文台預測今午及晚間大致天晴，下午天氣酷熱，局部地區有驟雨，吹和緩西南風。天文台又指，高空反氣旋在本周餘下時間及下周初，為中國東南部地區帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣，但同時受一股西南氣流影響，廣東沿岸局部地區會有驟雨。

7月7日分區氣溫預測。（天文台圖片）

下周初開始短暫時間有陽光、有幾陣驟雨

九天天氣預報顯示，未來天氣將持續酷熱，本周四及周五（6日及7日）大致天晴，當中周五（7日）為廿四節氣的小暑，氣溫更攀升至最高34度。分區天氣預報顯示，當日正午新界部份地區高達35度或以上，例如沙田及西貢高達35度，上水更升至36度。

不過隨後天氣開始轉壞，由下周一（10日）開始，連續數日將有幾陣驟雨，並轉為短暫時間有陽光。