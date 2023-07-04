上半年異常溫暖　每月較正常溫度高　平均氣溫22.8度史上第五高

2023年至今已過了一半，近月持續有驟雨，但原來天文台在上半年錄得累積雨量為841.3毫米，較同期正常值1082.5毫米，減少22個百分點。今年首六個月的每個月都較正常溫暖，本港今年上半年異常溫暖，平均最高氣溫25.5度，是有紀錄以來同期的第三高。

回顧6月的天氣，受到南海北部的海面溫度偏暖及受偏南氣流影響，上月本港較正常炎熱，平均最高氣溫31.9度、平均氣溫29.2度，分別都較正常值高1.2度及0.9度，兩者皆是有紀錄以來6月的第四高溫。



▼6月3日 市區氣溫達34.9度▼



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6月平均氣溫29.2度 較正常高0.9度

天文台回顧上月的天氣，形容是「炎熱的6月」，是由於南海北部的海面溫度偏暖及受偏南氣流影響，6月本港較正常炎熱，平均最高氣溫31.9度及平均氣溫29.2度，分別較其各自正常值高1.2度及0.9度，兩者皆是有紀錄以來六月的第四高。至於6月平均最低氣溫為27.1度，較正常值高0.6度，是有紀錄以來其中一個第五高。

▼6月10日 天氣炎熱致其中一隻黃鴨要放氣▼



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上半年平均最高25.5度 平均最低20.8度

天文台表示，今年首六個月的每個月都較正常溫暖，本港今年上半年異常溫暖，平均最高氣溫25.5度，是有紀錄以來同期的第三高。同期的平均氣溫22.8度，及平均最低氣溫20.8度，均是有紀錄以來同期的第五高。

月內9次黃雨、1次紅雨

天文台在6月發出10次酷熱天氣警告，包括月初由5月29日發出延至6月1日清晨，以及月尾由6月29日發出延至6月30日上午。月內發出9次黃色暴雨警告信號，以及在6月17日發出紅色暴雨警告信號，由下午12時許延至下午2時左右。

降雨情況方面，6月總雨量為490.9毫米，與正常值的491.5毫米相若。今年首六個月的累積雨量為841.3毫米，較同期正常值1,082.5毫米，少約22個百分點。

▼6月1日 天文台錄得3.6萬次閃電▼



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6月首日有萬次閃電

受從廣東內陸南移的強雷雨區影響，6月1日早上，本港有大驟雨及強烈狂風雷暴，屯門及西貢錄得超過50毫米雨量。天文台在香港境內，錄得超過10,000次雲對地閃電。隨着強雷雨區遠離，當日下午本港部分時間有陽光。

受高空反氣旋影響，6月2日至4日，本港除有幾陣驟雨及局部地區雷暴外，大致天晴。6月2日及3日下午天氣極端酷熱，多處地區最高氣溫上升至35度或以上。天文台在6月2日下午錄得全月最高的35.2度，這亦是有紀錄以來6月份絕對最高氣溫的第三高。

▼6月17日 天文台發出紅色暴雨警告逾兩小時▼



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月中錄得最低的25.1度

受在南海北部及北部灣徘徊的季風低壓和隨後在華南沿岸發展的低壓槽影響，6月6日在屯門及新界東北部，以及6月10日在馬鞍山，均錄得超過70毫米雨量。隨着低壓槽遠離。6月8日、10日及12日下午天氣酷熱。

受在廣東沿岸徘徊的低壓槽影響，6月13日至17日本港天氣轉壞，間中有大驟雨及狂風雷暴。這五日本港普遍地區錄得超過200毫米雨量，東部地區及港島和大嶼山部分地區更錄得超過300毫米雨量。其中又以6月17日下午雨勢特別大，天文台發出紅色暴雨警告信號。當日新界部分地區有嚴重水浸報告。在有雨的情況下，6月14日氣溫下降至全月最低的25.1度。

▼6月17日 黃鴨展最後周六人山人海▼

