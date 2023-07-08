未來九日乍雨乍晴　天氣酷熱　天文台料周一上水或升至35度

本港過去一周天氣不穩，而受高空反氣旋影響，持續酷熱，酷熱天氣警告至今（8日）下午已連續生效逾76小時。正午時分，多區氣溫上升至33度或以上，大埔、上水更升穿34度。



天文台預料，未來一兩日持續酷熱及大致天晴，不過下週中期部分時間有陽光之餘，亦有幾陣驟雨。盡管下雨機會增加，但未能為炎熱的天氣稍為降溫，至下周一氣溫維持在32至33度。



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本港過去一周天氣不穩，頻頻下雨，外出時總要帶上雨傘，以免有「不測風雲」來臨。不過，由昨日起天氣終稍為穩定，開始轉晴。天文台指出，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度或以上。天文台預測，今日下午及晚上亦大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。吹和緩西南風。

天文台展望，高空反氣旋會在未來一兩日為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，明日日間天氣酷熱，多區地區氣溫上升至33度或以上。天文台預料，明日下午兩時，上水天氣更高達35度，另外打鼓嶺、大埔亦錄得34度高溫。

天文台預料，明日下午兩時，上水天氣更高達35度，另外打鼓嶺、大埔亦錄得34度高溫。

另外，九天天氣預報顯示，本港氣溫持續酷熱，至下周一氣溫維持在32至33度。下周四（13日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。不過，下周中期起部分時間有陽光之餘，亦有幾陣驟雨，顯著降雨概率由低升至中低。