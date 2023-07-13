低壓區周末至下周初橫過南海　或發展成熱帶氣旋　DSE考生須注意

天文台預測，現時位於呂宋一帶的廣闊低壓區，會在周末至下周初橫過南海北部，並可能發展為一個熱帶氣旋，大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶，華南沿岸有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。

下周中期、星期三（19日）是香港中學文憑考試（DSE）放榜日，考生應留意考評局的惡劣天氣安排。



天文台在本周二（11日）時預測菲律賓以東海域的低壓區會在周末期間橫過呂宋一帶，可能在下周初進入南海東北部並逐漸發展，至今天（13日）最新的預測，該廣闊低壓區現時位於呂宋一帶，將會在周末至下周初橫過南海北部，並可能發展為一個熱帶氣旋。

下周一、二有狂風驟雨

天文台表示，高空反氣旋會在今明（13、14日）兩日帶來持續酷熱及普遍晴朗的天氣。然而，隨著高空反氣旋在周末期間減弱，天氣除了仍然酷熱，驟雨逐漸增多。

本港地區下午及今晚天氣大致天晴，但局部地區有驟雨。下午極端酷熱。吹微風。展望未來一兩日極端酷熱，星期日有狂風雷暴，星期一及星期二有狂風驟雨，風勢頗大，海有湧浪。

下周三DSE放榜 低壓區逐漸遠離

天文台預料，現時位於菲律賓以東海域的低壓區，可能會在本周末至下周初橫過呂宋一帶，及進入南海東北部並逐漸發展，故下周初至中期天氣不穩定，風勢較大。按天文台最新預測，低壓區於下周一二最接近香港；到周三DSE放榜日，會逐漸遠離香港。

天文台九天天氣預報（天文台網頁）

根據天文台九天天氣預報，下周日至周二（16至18日）同樣有驟雨及狂風雷暴；到周三放榜日雖然低壓區逐漸遠離香港，但仍然間中有驟雨及雷暴，而且初時驟雨較多。