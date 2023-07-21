颱風杜蘇芮｜天文台料下周三升級強颱風　是否趨向香港歐洲改預測

菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已命名為「杜蘇芮」及增強成熱帶風暴，天文台指其路徑存變數，下周後期有可能移近廣東沿岸，也有可能移向台灣。早前多個電腦預測「杜蘇芮」有機會靠近香港，但最新歐洲及美國兩大電腦已預測或較大機會移向台灣，即香港未必得打成風。



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）早前預測「杜蘇芮」下周四（27日）進入香港400公里，但最新預測已修正為向台灣方向移動，並於下周四掠過台灣後減弱且移向廈門及福洲方向；美國全球預報系統（GFS）則維持向台灣方向移動的預測，料下周四進入黃海範圍。



天文台表示，菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已命名為「杜蘇芮」，目前「杜蘇芮」已增強成熱帶風暴，截至正午12時，「杜蘇芮」集結在馬尼拉以東約1,210公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域。

天文台稱「杜蘇芮」未來數天逐漸增強 路徑存變數

天文台預料，「杜蘇芮」會在未來數天移向呂宋以東海域並逐漸增強，隨後橫過南海東北部。受其外圍下沉氣流影響，下周初至中期華南天氣持續酷熱。杜蘇芮其後路徑存在變數，下周後期有可能移近廣東沿岸，亦有可能移向台灣一帶。

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早前多個電腦預測均顯示「杜蘇芮」有機會靠近香港，當中歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）更預測「杜蘇芮」下周四或進入香港400公里範圍，並於下周五凌晨最靠近香港。

歐洲及美國中期天氣預報中心預料「杜蘇芮」移向台灣

不過，「杜蘇芮」增強成形，歐洲及美國兩大電腦系統最新已預測，「杜蘇芮」未必會接近香港。其中歐洲中期天氣預報中心預料，「杜蘇芮」會向台灣方向移動，下周四會掠過台灣，其後減弱且移向廈門及福洲方向；美國全球預報系統（GFS）則維持向台灣方向移動的預測，料下周四進入黃海範圍。

天文台料下周三增強成強颱風

香港天文台預測，「杜蘇芮」下周一（24日）會增強成強裂熱帶風暴，並在下周二（25日）再增強成颱風，下周三（26日）早上在香港800公里外進一步增強成強颱風，屆時中心附近最高持續風速達到每小時155公里。

下周一及周二市區最高34度

風未必打得成，天文台更料一道高空反氣旋會在未來數天為廣東地區帶來持續酷熱及普遍晴朗的天氣，未來四天均天晴酷熱，下周一及二最高溫度高達34度，且只吹2級微風。

天文台九天天氣更預測，下周三（26日）部份時間有陽光及酷熱，並有幾陣驟雨，稍後局部地區有狂風雷暴；下周四（27日）起有驟雨及局部地區有狂風雷暴，離岸及高地吹7級強風，之後未來數日均有雨。

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