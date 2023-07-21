颱風杜蘇芮路徑｜從天文台改變下周香港風向預測　剖析東登定西登

菲律賓以東海域的熱帶低氣壓今日（21日）增強成熱帶風暴及命名為「杜蘇芮」，天文台指其路徑存變數，下周後期有可能移近廣東沿岸，也有可能移向台灣。移向台灣固然對港威脅不大，但移向800公里長的廣東沿岸，就要視乎會在本港以東定以西登陸。



天文台今早11時半發出的九天天氣預報其實有啟示，預測下周三至五（26至28日）吹北至西北風，後轉西至西北風，再轉西南風，預測下周三及四本港風力也只達強風風力（6至7級），尚未預計會吹烈風（8級或以上）。



由於在北半球氣流反時針方向進入熱帶氣旋中心，若本港盛行北至西北風，代表熱帶氣旋位於香港東面，可能「東登」。受本港位置及地勢影響，熱帶氣旋「東登」或「西登」對港的威脅十分懸殊，比對昨日（20日）至今早9時30分更新的九天天氣預報，天文台已由預測「西登」變「東登」。



天文台預測熱帶氣旋移動路徑圖顯示，杜蘇芮下周三（26日）下午會進入本港800公里警戒範圍，其時為「強颱風」級。（天文台圖片)

▼7月21日 東亞官方氣象機構熱帶氣旋杜蘇芮預測路徑圖▼



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距港相同颱風東或西登陸 破壞程度差天共地

天文台曾解釋，熱帶氣旋在香港的東面抑或在西面登陸，對本港天氣的影響差天共地。由於氣流在北半球以反時針方向進入熱帶氣旋中心，如果熱帶氣旋在香港的東面登陸，本港將會吹偏北風，但因內陸山勢阻擋，風速會較低，而且也較乾燥。相反如果熱帶氣旋在香港南面掠過到香港西面登陸，強風會正面吹襲香港，而且東南風更會把海水推向岸邊，形成風暴潮。所以若是後者，將會帶來巨大風災。

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如2008 年的颱風黑格比和2006年颱風珍珠，兩者最接近香港時為200公里，中心最高持續風力約時速170公里。黑格比在廣東西部電白附近登陸，距離香港約350公里；珍珠則在汕頭附近登陸，距離香港約300公里。黑格比為港帶來8號風球，引起風暴潮，長洲吹偏東風，最高時速108公里；珍珠則僅帶來3號風球，長洲西北偏北風，最高時速62公里。

天文台用「沙灘球」(或稱西瓜波）去釋當一個風暴集結在香港鄰近不同位置時，本港盛行風力，例如位於西南方時如海南島附近，橫瀾島會吹東至東南風，屬於「西登」的颱風。（天文台圖片）

天文台今日「轉軚」 由預測西登轉傾向東登

天文台過往幾日發出的九天天氣預報，都顯示預測下周三至五，本港盛行東至東北風，今早9時50分更新時都未有改變，代表較傾向杜蘇芮「西登」；不過到11時半是作出大修訂，轉為改吹北至西北風，代表較傾向杜蘇芮「東登」。

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天文台7月20日上午11時半發出的九天天氣預報，預測下周三至五吹東至東北風，後轉南至東南風，代表當時預計熱帶氣旋杜蘇芮可能「西登」。（天文台圖片）

7.20上午11:30發表的九天天氣預報

七月二十六日(星期三)

風：東至東北風4至5級，離岸間中6級。

七月二十七日(星期四)

風 ：東至東北風5至6級，離岸達7級。

七月二十八日(星期五)

風：南至東南風5至6級，初時離岸達7級。

天文台7月21日上午11時半發出的九天天氣預報，預測下周三至五吹北至西風，後轉西至西北風，後轉西南風，代表預計熱帶氣旋杜蘇芮已由「西登」變「東登」。（天文台圖片）

7.21上午11:30發表的九天天氣預報

七月二十六日(星期三)

風：北至西北風3至4級，離岸間中5級。

七月二十七日(星期四)

風：西至西北風5至6級，離岸及高地達7級。

七月二十八日(星期五)

風：西南風5至6級，初時離岸達7級。

▼7月17日早上 訪港旅客尖沙咀感受打風威力▼

