颱風杜蘇芮｜料今升級超強颱風　明進入本港800公里範圍

熱帶氣旋杜蘇芮預計今日（25日）將增強為超強颱風，天文台預計今晚8時的中心附近最高持續風速將達到205公里，並在未來一兩日移向呂宋海峽。根據天文台「熱帶氣旋路徑資訊」圖顯示，杜蘇芮料於明日（26日）進入香港800公里範圍，屆時維持超強颱風級別，中心附近最高持續風速仍達每小時195公里。天文台屆時會視乎杜蘇芮的預測路徑及強度，評估其對香港的威脅，考慮是否需要發出一號戒備信號。



杜蘇芮最新颱風移動路徑。（天文台）

天文台指出，杜蘇芮昨日（24日）已增強為強颱風。在昨晚11時，杜蘇芮集結在馬尼拉之東北偏東約520公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過呂宋以東海域並繼續增強。隨後可能移向廣東東部沿岸，亦有可能靠近台灣南部一帶。

「杜蘇芮」風力＋最新移動路徑▼▼▼

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天文台九天天氣預報。（天文台）

據目前「熱帶氣旋路徑資訊」圖顯示，杜蘇芮星期四（27日）接近香港400公里範圍，屆時威力雖然略為回落，但仍達到強颱風級別，最高持續風速達到每小時175公里。天文台已調高星期四及五（27及28日）的本港風力，離岸及高地最高吹7級風，即3號風球風力。但杜蘇芮之後威力料逐步減弱，至星期五（28日）晚料「降呢」為強烈熱帶風暴，風速減至每小時110公里。

香港天文台等在內的東亞官方氣象機構昨日（24日）一同「西調」預測移動路徑，預期登陸位置向西移約100公里，至本港以東約400公里的廣東與福建交界，比早前的預測更近香港。

▼7月24日 東亞官方氣象機構熱帶氣旋修訂杜蘇芮預測路徑圖▼



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泰利襲港下市面情況▼▼▼

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天文台表示，杜蘇芮料會在星期三（26日）進入香港800公里範圍，天文台屆時會視乎杜蘇芮的預測路徑及強度，評估其對香港的威脅，考慮是否需要發出一號戒備信號。