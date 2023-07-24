颱風杜蘇芮｜周三進入港800公里範圍　天文台評估是否發一號風球

將增強為超強颱風的熱帶氣旋杜蘇芮「左搖右擺」，香港天文台等在內的東亞官方氣象機構今日（24日）一同「西調」預測移動路徑，預期登陸位置向西移約100公里，至本港以東約400公里的廣東與福建交界，比昨日（25日）的預測更近香港。



天文台表示，杜蘇芮在未來兩三日移向呂宋海峽，隨後有可能移向廣東東部沿岸，亦有可能擦過台灣西南部一帶，料會在星期三（26日）進入香港800公里範圍，天文台屆時會視乎杜蘇芮的預測路徑及強度，評估其對香港的威脅，考慮是否需要發出一號戒備信號。



在7月24日14時，強颱風杜蘇芮中心附近最高持續風速已達每小時175公里。（天文台圖片)

在晚上8時，杜蘇芮集結在菲律賓馬尼拉之東北偏東約570公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過呂宋以東海域並繼續增強。在今日下午2時，杜蘇芮中心附近最高持續風速已達每小時175公里，距離升級為超強颱風風力每小時185公里，相差不多。

天文台料周三及周四出現「黃昏雷暴」

天文台科學主任透過「天氣隨筆」專欄發表題為《杜蘇芮最新發展》文章，點出三項重點：

• 預料杜蘇芮會增強為超強颱風，並在未來兩三日移向呂宋海峽。

• 杜蘇芮隨後有可能移向廣東東部沿岸，亦有可能擦過台灣西南部一帶。

• 本地天氣將持續酷熱至星期四（27日），但星期三、星期四亦會出現黃昏雷暴。

▼7月24日 東亞官方氣象機構熱帶氣旋修訂杜蘇芮預測路徑圖▼



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天文台指出，杜蘇芮在過去兩三日橫過菲律賓以東海域，由於該區的海水表面溫度超過28度、「熱帶氣旋潛熱」高、大氣垂直風切變低而且高層輻散良好，因此杜蘇芮迅速增強，風眼清晰可，預料杜蘇芮會增強為超強颱風並移向呂宋海峽。

衛星圖片顯示杜蘇芮的風眼清晰可見。（天文台圖片)

近一兩日各大模式逐步西調杜蘇芮移動路徑

天文台續指出，電腦模式因掌握天氣形勢演變的差異，導致杜蘇芮在橫過呂宋以東海域後的路徑有三個截然不同的情境，增添預報困難，過去一兩天，各大模式逐步將杜蘇芮的路徑西調；雖然部分電腦模式或集合預報的成員預測高空反氣旋會維持，杜蘇芮橫過呂宋海峽後有可能移向廣東東部沿岸；但仍有模式預測高空反氣旋受西風槽影響而減弱，杜蘇芮有可能擦過台灣西南部一帶

各大電腦模式預測星期五（28日）上午8時的地面氣壓及雨量預報圖。部分模式（如韓國模式）預測杜蘇芮橫過呂宋海峽後有可能移向廣東東部沿岸；但仍有模式（如歐洲模式、日本模式及美國模式）預測杜蘇芮會擦過台灣西南部一帶。（天文台圖片)

掛一號風球視乎兩因素：杜蘇芮預測路徑及強度

天文台指出，根據現時預測路徑，杜蘇芮會在星期三進入香港800公里範圍，天文台屆時會視乎杜蘇芮的預測路徑及強度，評估其對香港的威脅，考慮是否需要發出一號戒備信號。

天文台表示，會繼續密切監察杜蘇芮的路徑、移動速度、強度發展及其對本港天氣的影響，提醒市民如計劃在本周前往廣東、福建及台灣，應特別注意杜蘇芮可能會影響行程。

蘇芮最新路徑概率預報顯示「劍指」香港以東的廣東沿岸。（天文台圖片)

隨著杜蘇芮移向呂宋海峽，其外圍下沉氣流除了會在未來兩三日為華南帶來酷熱的天氣，高溫觸發的驟雨及狂風雷暴。天文台預料與杜蘇芮相關的不穩定天氣會在本周後期影響華南沿岸；本周中至後期本港驟雨逐漸增多，風勢較大，海有湧浪，而接近週末亦有狂風。