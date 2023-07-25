颱風杜蘇芮｜中心附近最高風速205km/hr　不遜「山竹」250km/hr

【颱風消息／一號風球／超強颱風／山竹】超強颱風「杜蘇芮」明日（26日）進入南海東北部，天文台會在明日稍後發出一號戒備信號。



本港上一次受超強颱風吹襲為2018年「山竹」，當年10號風球持續了10小時，「山竹」中心附近最高持續風速一度高達每小時250公里，中心氣壓905百帕斯卡；而「杜蘇芮」最高風速為每小時205公里，中心氣壓915百帕斯卡。



「山竹」於2018年9月7日，在關島以東的北太平洋西部上形成熱帶低氣壓，經過5日發展，在9月11日發展為超強颱風，中心附近最高持續風速每小時250公里，中心最低氣壓905百帕斯卡。

當年9月16日，「山竹」在香港之西南偏南約100公里掠過，天文台發出10號颱風信號，持續了10小時，當時香港大部分地區錄得每小時超過150公里的陣風，其後在本港西南面掠過，在廣東台山附近登陸。「山竹」為本港帶來大破壞，至少有458人受傷，另有不少於6萬宗的塌樹報告，數目歷來最高。

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▼「杜蘇芮」風力＋移動路徑▼



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至於即將影響本港的「杜蘇芮」，7月21日於菲律賓以東海域形成熱帶低氣壓，4日後（7月25日）升級為超強颱風，中心附近最高持續風速每小時205公里。

香港天文台預計，「杜蘇芮」明日（26日）進入本港800公里範圍，本港吹北至西北風6至7級，東部後轉吹旋風達12級，之後減弱成強颱風向台灣方向移動，並登陸福建沿海。中央氣象台預測，「杜蘇芮」距離台灣東南方時最大風力達17級以上，約每小時223公里，中心氣壓915百帕斯卡。