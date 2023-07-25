颱風杜蘇芮｜超強颱風級逼近港400公里　天文台明稍後發一號風球

天文台表示，超強颱風杜蘇芮會在明日（26日，星期三）進入南海東北部，並在星期四至星期五（27至28日）逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸一帶。受其外圍下沉氣流影響，未來一兩日華南天氣持續酷熱，亦有高溫觸發的驟雨及狂風雷暴。天文台會在明日稍後發出一號戒備信號。

天文台在今早6時45分發出酷熱天氣警告，至今仍生效。預計未來一兩日仍然酷熱，星期四（27日）稍後驟雨逐漸增多，風勢有所增強，海有湧浪。星期五及星期六（28及29日）有狂風大驟雨，風勢頗大。



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杜蘇芮明天的日間進入本港800公里範圍

天文台表示，位於呂宋以東海域的超強颱風杜蘇芮將繼續向西北移動進入南海東北部。根據目前預測，杜蘇芮會於明日（26日）日間進入本港800公里範圍內。

天文台會在明日稍後發出一號戒備信號。

正午12時天文台錄得氣溫32度，相對濕度百分之69。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是10，強度屬於甚高。

按照現時預測，杜蘇芮會在星期四至星期五（27及28日）以超強颱風強度逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸地區，預料本港的風勢會有所增強。天文台會視乎杜蘇芮與珠江口的距離，評估最新的熱帶氣旋警告信號。

本周四風勢增強 周五、六狂風大驟雨

受杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，華南未來一兩日天氣將持續酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨和狂風雷暴。星期四（27日）稍後驟雨逐漸增多，風勢有所增強，海有湧浪。星期五及星期六（28、29日）有狂風大驟雨，風勢頗大。

天文台在正午12時更新超強颱風杜蘇芮最新位置，為北緯18.1度，東經124.0度（即香港之 東南偏東約1,130公里），中心附近最高持續風速為每小時205公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，移向呂宋海峽。

天文台預測在其後48小時，本港吹北至西北風6至7級，東部後轉吹旋風達12級。東部有頻密狂風大驟雨及雷暴。

天文台就熱帶氣旋杜蘇芮的路徑概率預報。（天文台圖片）

▼「杜蘇芮」風力＋移動路徑▼



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將軍澳、元朗公園下午一時36度

高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。正午時分本港部分地區氣溫上升至34度左右。中午12時30分，本港多區氣溫高達34度，市區方面，將軍澳35.5度、跑馬地35度、啟德跑道公園34.9度，新界方面，在大美督高達35.2度、元朗公園35.1度，上水及大隴亦有34.5度。下午1時，將軍澳和元朗公園都有36度。

中午12時30分，本港多區氣溫高達34度，其中將軍澳35.5度、跑馬地35度、啟德跑道公園34.9度。（天文台圖片）

今日下午極端酷熱

本港地區下午及今晚天氣預測大致天晴，但局部地區有驟雨。下午極端酷熱。吹微風。展望未來一兩日仍然酷熱。星期四（27日）稍後驟雨逐漸增多，風勢有所增強，海有湧浪。星期五及星期六（28及29日）有狂風大驟雨，風勢頗大。

▼7月17日早上 杏花邨早上風浪加劇▼



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本周四至六 起離岸及高地風力6至7級

未來九日天氣預測，明起一連兩日都天氣酷熱，明天最高氣溫預測有35度，日間極端酷熱，策後局部地區有狂風雷暴。後天（27日）吹西至西北風，風力4至5級，離岸及高地風力6至7級。

本周五（28日）吹西至西北風，風力5級，離岸及高地風力6至7級，後轉西南風，有驟雨及雷暴，亦有狂風，海有湧浪，稍後雨勢較大，本周六（29日）吹南至西南風5級，初時離岸及高地6級，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。