颱風杜蘇芮｜一號風球料明掛　市區今酷熱33度　跑手：係一種懲罰

天文台預測，超強颱風杜蘇芮明日（26日）進入本港800公里範圍，明日稍後時間會發出一號風球，受其外圍下沉氣流影響，未來一兩日華南天氣持續酷熱。本港今日（25日）天晴酷熱，天文台錄得市區最高氣溫33.3度，上午11時許，觀塘海濱有不少市民在烈日當空下做運動，有跑手形容今日天氣比平日辛苦，「呢種天氣做運動係一種懲罰。」



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超強颱風杜蘇芮明日進入本港800公里範圍內，天文台會在明日稍後發出一號戒備信號。天文台預測今日天晴，極端酷熱，氣溫界乎28至35度。

堅持天晴下跑步 「跑完步返屋企沖涼」

在觀塘海濱跑步三年的黃先生指，每星期都會跑三日，所以今天也不例外，「堅持左三年啦，已經跑少左啦，之前日日都黎」。觀塘海濱有遮陰的跑步位置，但黃先生仍堅持在陽光低下跑步，「唔喺入面跑，因為專登曬吓陽光啊。」

黃先生又指，今日天氣十分炎熱，不過海濱長廊有樹蔭所以還可以接受，「今日好熱，不過都OK嘅，喺樹陰底下都OK，跑完步就返屋企沖涼。」

女士擔雨傘散步 「海風吹埋嚟都舒服」

同樣跑到汗流浹背另一位黃先生指，每日都會來跑步，已經堅持了幾年，黃先生指今天的天氣十分辛苦，「辛苦！咁嘅天氣點會唔辛苦，再辛苦過平時啊，係懲罰黎架。」黃先生表示，因為想消脂所以在炎熱天氣下跑步，已經跑了半小時了。

而跑手陳先生就指，已經跑了35分鐘，「好熱啊成35度，不過都慣左架啦，跑完就沖個凍水涼。」

擔着雨傘在陽光下散步的何女士表示，今日天氣酷熱但不算辛苦，「有海景同埋啲海風吹埋嚟都舒服。」她又指，已經散步20分鐘，平時會用45分鐘左右散步至九龍灣，已經習慣。