超強颱風杜蘇芮︱天文台今晚掛一號風球　已進入本港800公里範圍

天文台於今日（26日）發出特別天氣提示，超強颱風杜蘇芮已進入本港800公里範圍內，並會在今晚發出一號戒備信號。

天文台又預料杜蘇芮會在明日至星期五橫過南海東北部，並會以強颱風至超強颱風的強度逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸地區，天文台將視乎杜蘇芮與珠江口的距離，評估最新的熱帶氣旋警告信號。



▼7月24日 東亞官方氣象機構熱帶氣旋修訂杜蘇芮預測路徑圖▼



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天文台於今日（26日）發出特別天氣提示，指位超強颱風杜蘇芮已進入本港800公里範圍內，並會在今晚發出一號戒備信號。

按照現時預測，杜蘇芮會在明日至星期五（7月27日至28日）橫過南海東北部，並會以強颱風至超強颱風的強度逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸地區。天文台會視乎杜蘇芮與珠江口的距離，評估最新的熱帶氣旋警告信號。

▼7月17日下午 市民走入西貢過打風假▼



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本港地區方面，今日大致天晴，但有一兩陣驟雨，日間極端酷熱，稍後局部地區有狂風雷暴，海有湧浪，吹輕微至和緩北至西北風。展望明日仍然酷熱，稍後驟雨逐漸增多，風勢有所增強，海有湧浪。星期五及星期六有狂風大驟雨，風勢頗大。

按照香港九天天氣預報，明天短暫時間有陽光及酷熱，氣溫介27至34度，有幾陣驟雨，稍後驟雨較多，局部地區有狂風雷暴，海有湧浪。

而隨杜蘇芮逐漸迫近，周四預料吹4至5級西至西北風，周五（28日）將多雲有驟雨及狂風雷暴，離岸及高地風力增強至6至7級，即有可能達烈風程度，周六 （29日）雨勢有時較大。周日（30日）雨勢緩和，大致多雲，有幾陣驟雨。

香港九天天氣預報。（天文台截圖）

香港九天天氣預報。（天文台截圖）

下周初期氣溫回升，周一至周二（7月31日及8月1日）氣溫介乎27至32度，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。周三（8月2日）最高氣溫增至33度，短暫時間有陽光及酷熱，有幾陣驟雨。稍後局部地區有雷暴。

下周四（8月3日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。周五（8月4日）間中有驟雨。

▼7月17日下午 市民及旅客尖沙咀感受風的季節▼

