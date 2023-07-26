颱風杜蘇芮｜上水錄得38.8度　天文台35.5度列第10大高溫紀錄

受超強颱風「杜蘇芮」外圍下沉氣流影響，本港今日（26日）天文台下午錄得全今年高氣溫攝氏35.5度，打破今年6月2日錄得的35.2度，躋身十大最高年最高氣溫紀錄，平了1962年的紀錄；有七個地區氣溫達37度或以上，當中當中有「香港火爐」之稱的上水高達38.8度，僅次於去年7月錄得的39度。



+ 3

7個地區氣溫達37度或以上

超強颱風杜蘇芮在下午5時位於香港東南偏東約750公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽。風雖遠，但其外圍下沉氣流已率先逼港，使空氣溫度上升，天文台下午4時半錄得35.5度，創今年新高。

有七個氣象站錄得37度或以上高溫，當中有「香港火爐」之稱的上水高達38.8度，濕地公園曾達37.6度，大隴升至37.5度，黃大仙、打鼓嶺、元朗公園及沙田錄得37至37.3度不等，普遍地區氣溫35度或以上。

香港受「杜蘇芮」影響，颱風外圍的氣流下沉，使空氣溫度上升，令本港錄得本年度最高氣溫35.5度，普遍地區氣溫亦錄得35度或以上。 （天文台網站截圖）

市民中環海濱跑步感特別辛苦：好似氧氣唔夠

在極端酷熱下，仍有市民如常做運動。陳先生不時都會到中環海濱跑步，他認為今日特別辛苦，尤其是呼吸較為不暢順，「冇風，呼吸好似啲氧氣唔係好夠咁樣，好似喘氣咁呀直頭。」他表示平時會由灣仔天星小輪碼頭跑到中環天星小輪碼頭才休息，但今日跑大約15分鐘便要停下來步行5分鐘休息，「唞氣唔係咁好啦，攰啲啦，平時就冇咁攰。」

陳先生認為今日特別辛苦，尤其是呼吸較為不暢順。（馬煒傑攝）

楊先生認為今日的天氣較為混濁，但對跑步及呼吸上則未有太大影響，「可能唔係馬路邊，馬路邊可能更加明顯，海旁有啲海風吹可能就冇咁明顯。」楊先生又認為天氣炎熱影響更大，加上就打風較為侷促，跑了大約一公里便出了不少汗，打算跑約一小時便休息。

楊先生認為今日的天氣較為混濁，但對跑步及呼吸上則未有太大影響。（馬煒傑攝）

天文台預測星期四市區最高35度

本港地區今晚及明日天氣預測，大致多雲，局部地區有驟雨及狂風雷暴。預測明日（27日，星期四）最低氣溫約28度。日間部分時間有陽光及極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度；稍後驟雨較多，海有湧浪，吹和緩至清勁西至西北風，明日稍後離岸及高地間中吹強風。

展望未來周五（28日）至周六（29日）間中有狂風大驟雨，離岸風勢頗大，海有湧浪，下周初仍有幾陣驟雨。