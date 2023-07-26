颱風杜蘇芮｜維港灰濛濛　中西區屯門元朗空氣污染嚴重水平

受超強颱風杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，本港今日大致天晴及極端酷熱，微弱風勢不利污染物擴散，充沛的陽光助長光化煙霧活動。環保署今早（26日）錄得較平常為高的空氣污染水平，預測今日稍後時間，部分空氣質素監測站的空氣質素健康指數可能達至「甚高」或「嚴重」水平，呼籲兒童、長者，及心臟或呼吸病患者盡量減少或避免戶外活動。

下午2時起，環保署在中西區、元朗和屯門錄得空氣污染嚴重水平，其他多區亦處於甚高水平。



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今早空氣污染較高水平

環保署表示，自今早錄得較平常為高的空氣污染水平，預測今日稍後時間，部分空氣質素監測站的空氣質素健康指數可能達至「甚高」或「嚴重」水平。

署方指出，受超強颱風杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，本港今日大致天晴及極端酷熱，微弱風勢不利污染物擴散，充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

根據香港天文台預測，星期五有狂風大驟雨，風勢頗大。環保署預料屆時本港的空氣質素得到改善。

兒童、長者、心臟或呼吸病患者應減少或避外出

當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。由於空氣污染物對健康的影響因人而異，任何人士如有疑問或感到不適，應盡快諮詢醫護人員的意見。

當空氣質素健康指數處於甚高水平時，從事體力勞動戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康，例如減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。當處於嚴重水平時，所有戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康。

市民可參閱衞生防護中心網頁，以取得更多有關空氣污染對健康影響的資料及相關健康忠告。

教育局促請各學校參考教育局網頁，採取適當措施，保障學生健康，並繼續留意指數的變化。

市民要取得最新空氣質素健康指數資料，可瀏覽環保署網頁 或致電熱線2827 8541。