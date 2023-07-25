颱風杜蘇芮｜高鐵停未來三日車次　涉香港往來深圳北、潮汕、廈門

超強颱風杜蘇芮即將影響本港，天文台預計明日（25日）發出一號風球。據內地鐵路單位通報，明日至周五（28日）部份往來香港西九龍站與深圳北、潮汕、廈門一帶的車次已經取消，乘客在出發前可透過12306網站或手機應用程式查閱車次的最新資料。



內地鐵路單位通報，由於預計內地段可能受颱風影響天氣惡劣，26至28日部份往來香港西九龍站與深圳北、潮汕、廈門一帶的車次，已經取消，涉及班次如下：

7月26日



內地往香港西九龍站：G3007



香港西九龍站往內地：G3008



高鐵列車。(資料圖片)

7 月27及28日



內地往香港西九龍站：G3005、G3007、G5613、G6385、G6387、G5611、G6381、G6391、G6383、G5609



香港西九龍站往內地：G3006、G3008、G6386、G6388、G6382、G6392、G5614、G6384、G5612



乘客可在30天內於12306網站或手機應用程式，或到香港西九龍站辦理退票。未來數天內地段列車運作可能仍會受颱風影響，乘客在出發前可透過12306網站或手機應用程式查閱車次的最新資料。

香港西九龍站、高速鐵路網頁及手機應用程式亦會發放相關資訊。您亦可致電客務熱綫 2120 0888查詢。

▼「杜蘇芮」風力＋移動路徑▼

