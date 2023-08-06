颱風卡努｜二訪沖繩後本周吹襲九州及韓國東部　外遊日韓人士留意

天文台今日（6日）表示，強烈熱帶風暴卡努在正午12時，集結在沖繩島之東北約280公里，預料向東北偏東移動，時速約10公里，於日本九州以南海域徘徊。

台媒報道，二度吹襲日本沖繩的卡努，將於本周二（8日）起吹襲九州、周四轉吹韓國。韓方氣象部門警告，該颱風將在本周中期接近東部海域。日內準備遊日韓的市民，要留意當地氣象預測。

本港天氣方面，受西南氣流影響，廣東沿岸明日有幾陣驟雨及雷暴。一個低壓區會為廣西沿岸帶來不穩定天氣，預料覆蓋南海北部的高空反氣旋會在本周中期增強，廣東沿岸天氣酷熱。受高空擾動影響，本周後期華南驟雨較多及有雷暴。



▼8月1日及2日 颱風卡努吹襲沖繩▼



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颱風卡努上周吹襲日本沖繩後，西進一段距離後突然轉彎昨日（5日）再度吹襲沖繩，台灣聯合報引述「台灣颱風論壇｜天氣特急」Facebook表示，本周二（8日）將吹襲九州，本周四（10日）吹襲韓國；韓國氣象廳亦警告，卡努將在本周中期接近東部海域。

日本預測，今日（6日）下午1時最新的卡努走勢。（日本氣象廳）

卡努未來一兩日於九州以南海域徘徊

本港天文台表示，今日正午12時，強烈熱帶風暴卡努集結在沖繩島之東北約280公里，預料向東北偏東移動，時速約10公里，卡努會在未來一兩日於日本九州以南海域徘徊，隨後採取偏北路徑橫過九州。

本受西南氣流影響，廣東沿岸明日有幾陣驟雨及雷暴。同時，一個低壓區會為廣西沿岸帶來不穩定天氣。預料覆蓋南海北部的高空反氣旋會在本週中期增強，廣東沿岸天氣酷熱。受高空擾動影響，本週後期華南驟雨較多及有雷暴。

今早10時至11時各區降雨情況。（天文台圖片）

今早在將軍澳、青衣及大埔錄得約10毫米雨量

一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。今早10時至11時天文台在將軍澳、青衣及大埔錄得約10毫米雨量。本港地區下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨，今晚大致多雲。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。展望明日（7日）有幾陣驟雨及雷暴。隨後兩三日部分時間有陽光，天氣酷熱。

未來九日天氣方面，本周二（8日）是立秋，當日天氣亦預計有28至33度，部分時間有陽光及酷熱，本周三（9日）更預測天氣酷熱，氣溫介乎28至34度，到本周五、六（11、12日）將會有驟雨，隨後三天有陽光。