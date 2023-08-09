香港以西雨區逐漸靠近　天文台：未來一兩小時影響本地　提高警惕

天文台（今日）下午1時半表示，位於本港以西的雨區正逐漸靠近，並會在未來一兩小時影響本港，市民應提高警惕。

本港天氣方面，一道低壓槽會在華南形成，未來兩三日該區有大驟雨及狂風雷暴。隨著低壓槽稍為減弱，下週初廣東沿岸驟雨減少。預料受一股西南氣流影響，下周中期廣東仍有驟雨。

此外，熱帶氣旋卡努會在本周後期橫過朝鮮半島。熱帶氣旋蘭恩會在未來數日移向日本本州以南海域。



▼6月17日 天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告信號▼



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天文表示，高空反氣旋正覆蓋南海北部及廣東沿岸。正午時分，本港多處地區氣溫上升至32度左右，驟雨正影響廣東沿岸。

在正午12時，強烈熱帶風暴卡努集結在鹿兒島以西約150公里，預料向西北偏北移動，時速約18公里，橫過日本九州以西海域並移向朝鮮半島。

本港地區下午短暫時間有陽光及酷熱，有幾陣驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大。今晚大致多雲，吹和緩西南風。展望明日（10日）間中有驟雨。星期五（11日）及星期六（12日）雨勢有時頗大及有狂風雷暴。下周初仍有驟雨。

本港未來九日天氣預測。（天文台圖片）

展望未來九日天氣，星期日（13日）起一連六日都有陽光，同時有幾陣驟雨。