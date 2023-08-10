天文台一度發出黃雨警告信號 西貢、港島、南丫島最大雨
撰文：陶嘉心
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天文台今早（10日）11時50分先發首則特別天氣提示，指位於珠江口附近的雷雨區正逐漸靠近，並可能會在未來兩三小時影響本港，籲市民提高警惕。至正午12時45分，天文台再發特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。至下午1時10分，天文台發出黃色暴雨警告信號，其後於下午3時45分取消。
一道低壓槽正為廣東沿岸地區帶來驟雨及雷暴。本港下午西貢、港島及南丫島錄得超過30毫米雨量。
▼6月17日 天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告信號▼
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香港天文台在下午1時10分發出黃色暴雨警告信號特別報告，指暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，期後於下午3時45分取消。
天文台指，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失，而大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。
天文台在下午1至2時在全港大部分地區錄得降雨紀錄，當中以將軍澳、流浮山錄得10至20毫米雨量紀錄，以及西貢、港島及南丫島錄得超過30毫米雨量。
一道低壓槽已在廣東内陸形成，並為沿岸地區帶來驟雨。香港方面，今早港島南區、長洲及南丫島錄得超過10毫米雨量。
天文台指今日大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。吹和緩西南風，展望明日及星期六雨勢有時頗大及有狂風雷暴，而下周初仍有幾陣驟雨，天色較為明朗。