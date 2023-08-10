天文台一度發出黃雨警告信號　西貢、港島、南丫島最大雨

天文台今早（10日）11時50分先發首則特別天氣提示，指位於珠江口附近的雷雨區正逐漸靠近，並可能會在未來兩三小時影響本港，籲市民提高警惕。至正午12時45分，天文台再發特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。至下午1時10分，天文台發出黃色暴雨警告信號，其後於下午3時45分取消。

一道低壓槽正為廣東沿岸地區帶來驟雨及雷暴。本港下午西貢、港島及南丫島錄得超過30毫米雨量。



▼6月17日 天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告信號▼



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香港天文台在下午1時10分發出黃色暴雨警告信號特別報告，指暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，期後於下午3時45分取消。

天文台指，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失，而大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。

天文台在下午1至2時在全港大部分地區錄得降雨紀錄，當中以將軍澳、流浮山錄得10至20毫米雨量紀錄，以及西貢、港島及南丫島錄得超過30毫米雨量。

一道低壓槽已在廣東内陸形成，並為沿岸地區帶來驟雨。香港方面，今早港島南區、長洲及南丫島錄得超過10毫米雨量。

天文台預計一道低壓槽會在明日及星期六為廣東帶來大驟雨及狂風雷暴。（天文台網頁）

天文台指今日大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。吹和緩西南風，展望明日及星期六雨勢有時頗大及有狂風雷暴，而下周初仍有幾陣驟雨，天色較為明朗。