英仙座流星雨2023｜進入暑假即有機會欣賞的英仙座流星雨，將於周日（13日）進入高峰期，本文除提供賞星地點推薦及影相秘技，還有香港太空館今年將於YouTube流星雨直播連結呢。



今年天氣比22年為佳

英仙座流星雨是每年三大最值得欣賞的流星雨之一。雖然本港近日天氣不穩，好在周末起天氣將為漸好轉重見陽光。天文台預料未來數天中國東南部大致晴朗相信晚上觀星的條件會比2022年時更好（去年受熱帶風暴「木蘭」雨帶影響）。

另外，今年英仙座流星雨高峰期並沒有撞正滿月，月亮處於朔月狀態，不至於完全覆蓋光度較低的流星。如按照香港太空館推薦，最佳觀賞時間為8月12日晚，或8月13日晚上10點後。選擇視野廣闊及光污染程度低的地點觀星，或能靠肉眼看到一些較為明亮的流星。在此預祝大家看到星星、許到心願！

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年度3大流星雨的「英仙座流行雨」終於降臨，不少人都相信向流星說出心願，就有機會實現！（unsplash／Michał Mancewicz）

英仙座流星雨就是來自彗星109P/斯威夫特－塔特爾！（unsplash/Fernando Rodrigues）

▼2017年8月英仙座流星雨▼



👇👇👇👇8大觀賞及拍照秘技+3大觀星地點推介👇👇👇👇

由於普遍流星都不太明亮，所以天空視野廣闊及光污染程度低的地點比較合適觀賞。雖然今次可以用肉眼觀望，不過夜晚觀星都有不少注意地方。以下就有3個觀星熱點推介以及觀賞秘技，希望大家順利將流星雨拍攝及細味欣賞！

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觀賞英仙座流星雨的環境、實際情況人人不同，今次香港太空館於8月13日晚上21時至23時，太空館的YouTube頻道將進行網上直播，方便大家細心欣賞英仙座流星雨。

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