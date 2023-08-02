有片｜超級月亮今年首現身！　8月更有英仙座流星雨、罕見藍月

自8月1日晚間起至2日凌晨，今年首個超級月亮驚喜現身，高懸夜空，不少地區都可看到明月高懸的景象，最大月相為凌晨2時32分。8月還有不少值得期待的天象，如月中的英仙座流星雨，以及月底的第二次滿月（又被稱為「藍月亮」）。



據悉，「超級月亮」的天文學名詞實為「近地望」，其中「望」是指月球、地球、太陽成一直線，而「近地」則指月球的軌道最接近地球時，當在滿月時，上述兩個情況同時出現，見到的滿月便會比其他時候更大，形成「超級月亮」。

超級月亮今年首次現身，圖為8月1日晚，南京拍攝到的超級月亮。（視覺中國）

據《羊城晚報》報道，8月第一次「超級月亮」發生的時間為8月1日夜間至8月2日淩晨。預計8月2日13時52分，月亮將運行至近地點，此時月亮距離地球只有357311千米。

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此外，8月還有許多精彩天象值得期待。8月8日，木星與一彎下弦月相合，將上演星月童話。8月10日，神秘水星迎來東大距。8月13日，將有英仙座流星雨，最高或每小時有90顆左右流星劃過天際，非常適合觀賞。8月27日，有著「指環王」美譽的土星迎來沖日。

8月31日，還將出現另一次滿月，被稱為「藍月亮」，並非指月亮變成藍色，而是當一個陽曆月內出現兩次滿月，第二次的滿月便會被稱為「藍月亮」，平均每30個月出現一次。