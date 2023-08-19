天文台一度發出黃雨警告　大嶼山雨勢大　新界北水浸特別報告生效

天文台今日（19日）中午11時55分發出黃色暴雨警告信號，到下午1時40分取消。黃雨生效前，天文台先於10時55分發出特別天氣提示，指位於珠江口附近的雷雨區正逐漸靠近，並會在未來兩三小時影響本港，提醒市民應提高警惕。到近正午的11時35分，天文台再發另一則提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺；5分鐘後天文台再指，預料強陣風繼續吹襲香港。



黃雨警告發出後，天文台正午再指，大嶼山的雨勢特別大，每小時雨量或超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸，並於12時55分發出新界北部水浸特別報告。



▼8月10日 天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告信號▼



天文台11時40分發出提示，指預料強陣風繼續吹襲香港。市民如身處室外，請盡快到安全地方躲避。提示又指，在11時35分左右，長洲錄得每小時約70公里強陣風。

天文台正午12時再發出提示，指離島區大嶼山的雨勢特別大，已錄得或預料有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。受影響的市民應採取預防措施︰

1. 如身處室外，請儘快到安全地方躲避。



2. 離開水面。切勿在戶外游泳或進行其他戶外水上運動。



3. 切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。



4. 提防強陣風。留心被飛散或墜落物件擊中。



5. 在高速公路或天橋上的駕車人士應減低車速，提防強陣風吹襲。



截至8月19日11時半，過去24小時本港部份地區雨量達到50毫米。（天文台圖片）

天文台網頁指，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。今早大嶼山、屯門及荃灣已錄得超過20毫米雨量。天文台並預料明日（20日）間中有大驟雨及狂風雷暴。

8月19日，天文台九日天氣預報。（網頁截圖）

▼6月17日 天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告信號▼

