中國情人節｜七夕下相思雨　近200善信穿華服黃大仙祠拜七姐

今日（22日）是農曆七月初七「七夕」，有中國情人節之稱，相傳由於牛郎和織女每年只有這天才能在鵲橋相會一次，故久別重逢時互訴相思，難免會流下「相思淚」，因此相傳都會下雨。今年的七夕受偏南氣流影響，亦有幾陣「相思雨」，要等天色好轉，天文台預測要等到下周日（27日）。



雖然今日天公不造美，但就無損一眾善信拜「七姐（即織女）」的決心。嗇色園黃大仙祠今舉行七姐寶誕暨園遊晚會，有近200名善信身穿傳統華服，參與「七夕結良緣祈福科儀」向黃中仙上香及跪拜七姐。



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偏南氣流今帶來幾陣「相思雨」

傳說每年七夕，都是牛郎織女一年相見一次的日子，而見面時因牽掛掉下的淚水會變成落入凡間的雨水，故每年的七夕都總會下雨，而今年亦不例外。今日七夕受偏南氣流影響亦有幾陣「相思雨」，今日大致多雲，氣溫介乎28至32度，吹輕微至和緩南至東南風。

雖然天氣不佳，但無損一眾善信跪拜七姐，嗇色園黃大仙祠今晚也舉行七姐寶誕暨園遊晚會，助善信結良緣的祈福科儀在晚上7時舉行，近200名穿華服女士參與。在儀式開始時，眾人先向黃大仙師聖像行三跪九叩禮，隨後由主科道長逐一讀出參加者的姓名，以昭神明。

麥美娟七姐獻上寶珠脂粉 獲贈姻緣紅繩福物

民青局局長麥美娟也有出席，並與另外六位獻供嘉賓，向七姐獻上寶珠脂粉、寶衣及七姐盆。在儀式尾聲，一眾獻供嘉賓及參加者在主科道長帶領下，踏上「鵲橋」，參加者逐一走過鵲橋時，更獲贈姻緣紅繩福物，寓意神明賜福、賜壽、賜良緣。

現場多處設燈飾佈置，園遊晚會也設有多項活動，包括傳統刺繡、頭飾製作、繩結及玫瑰花工作坊、即影即有攤位、七姐盆展示區、月老姻緣一線牽、七夕歷史文化展等。今晚入園的女士皆獲贈迷你花露水一支，而身穿華服的女士，更可獲贈梳鏡套裝一份。

天文台料下周日天色明顯好轉

天文台料七夕過後，受廣闊低壓槽影響，在南海中北部及華南沿岸未來數天會有驟雨及雷暴，隨後一兩日有幾陣驟雨。要等到天色好轉，則要等到下周日（27日），因受高空反氣旋影響，周末期間至下周初廣東沿岸驟雨逐漸減少。

不過，好景不常，好天氣亦只僅僅維持數天，到下周三（30日）驟雨再度來臨，局部地區更有雷暴，只有短暫時間有陽光。當日的「顯著降雨概率」預報為中，即45至54次平均累積雨量達到10毫米或以上。