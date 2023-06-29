粉嶺高球場｜球會稱向黃大仙求籤收地是劫運　社協促為劏房戶解困

粉嶺高球場其中32公頃用地將於9月收回，當中有四份之一土地擬改劃興建公營房屋，城市規劃委員會今日 （29日）舉行最後一場公聽會。社區組織協會下午到北角政府合署請願，促政府盡快發展高球場用地建屋，副主任施麗珊指，建屋方案是經公眾諮詢及平衡各方面需求，可緩解基層住屋需求。

今日續有大批人士表達反對建屋聲音，哥爾夫球會副會長呂慶耀表示，粉嶺高球場是香港與沙特阿拉伯建立「民間聯誼」的資源。古洞村村長鄧遠強質疑政府發展土地「雙重標準」：「高球場有珍貴動物和古樹，政府點解唔話保育？」

北區清河球會負責人稱，曾就收回高球場一事去黃大仙求籤，求得下下籤：「我問仙爺（黃大仙），如果政府收返哥爾夫球會（粉嶺高球場），佢嘅未來係會點呢？（籤文指）『天時劫運恐難免，謀事一事無成。』」



社區組織協會副主任施麗珊下午到北角政府合署請願，希望政府盡快發展高球場用地以增建公屋。她指粉嶺高球場部份用地發展公營房屋方案，是經公眾諮詢及平衡了環境保育、體育活動和住屋需求等因素，而建屋只佔9公頃用地，也是生態價值最低的範圍，故支持通過項目以緩解基層人士住屋的燃眉之急。

22萬基層住劏房是香港之恥

施麗珊認為，粉嶺高爾夫球場恆常使用者只有約2,600名會員，而今次項目發展涉及公眾利益及本港長遠發展，不能單憑反對意見多寡而做出決定。他指反對粉嶺高球場建公屋者，認為高球場有助香港經濟及提高國際形象，實質建屋後仍有「兩個半球場」可用，無阻進行國際賽事，而目前香港卻有22萬基層居民住在籠屋板房劏房，是「香港之恥」，故提升香港國際形象應從基層的安置公屋開始。

另外，鄉事派今日亦動員在公聽會上發言，反對政府收地建屋的方案。古洞村村長鄧遠強質疑政府收地後會預留多少土地給房屋發展，他舉例指先前政府收回古洞村後，卻只興建了一個公屋、一個居屋。

他又指當時與政府商討「買地復村」本獲同意，然而在找合適的地皮時卻屢遭漁護署以各種保育理由反對，但在發展粉嶺高球場時卻表現雙重標準：「高球場會有珍貴動物和古樹，政府點解唔話保育？」

▼6月5日 視察將被政府收回粉嶺高球場土地▼



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燕崗村村長侯榮光表示支持興建公屋，但不一定在粉嶺高球場，並指新界很多地方值得用於建公屋：「政府講緊建公屋講咗好多年，係咪頭痛醫頭，腳痛醫腳呢？每一次見到有咩好細塊地方，無規劃過就擺落去呢？」

金錢村代表、北區區議員侯福達指，新界有很多空置農地可以代替粉嶺高球場，建議政府去視察，考慮在這些農地或空地建房屋。

北區清河球會負責人亦表示，粉嶺高球場是「好地方」，亦可幫助到社區舉辦許多活動，質疑當局收回高球場用地的決定。他更提到，曾就政府收回高球場用地去黃大仙求籤，並求得下下籤：「我問仙爺（黃大仙），如果政府收返哥爾夫球會（粉嶺高球場），佢嘅未來係會點呢？（籤文指）『天時劫運恐難免，謀事一事無成。』」

香港哥爾夫球會副會長呂慶耀指，習近平出訪與沙特王儲會面時，表明要加強全面戰略伙伴關係，加強共建「一帶一路」倡議同沙特「2030願景」對接。他提出在非正式外交中，高爾夫球這項運動尤為常見及有效，而粉嶺高球場是香港與沙特阿拉伯建立「民間聯誼」的資源：「為香港，為國家同沙特關係很緊要的一環，而高爾夫正正發揮作用。」

埃及前駐港總領事Amr Elhenawy。（香港總商會fb圖片）

埃及前駐港總領事Amr Elhenawy亦有發言，他表示，自己在2020年底來港履新，兒子亦從英國來港升讀大學，雖然他現時已卸任埃及外交官的職務，但會繼續在本港定居。他表示，香港最吸引他之處，是不論去沙灘還是打高爾夫球都能在數十分鐘內做到，為香港建立了一個良好品牌形象。

他續指，粉嶺高球場舊球場的保育非常出色，即使家人不熱衷於打高爾夫球，亦可在高球場內消閑，強調歷史和所舉辦的盛事是構成本港品牌的關鍵。他又提到，特首李家超上任後出訪中東，希望促進雙邊關係，而香港的多元文化，正是駁通阿拉伯世界的重心，惟若香港失去舉辨沙特阿美石油團隊系列賽事或LIV職業高爾夫巡迴賽等國際賽事的資格，相信阿拉伯人會傾向前往新加坡和馬來西亞等，文化上更貼近的地方，香港將失去優勢。