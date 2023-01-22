兔年到｜黃大仙祠善信心急爭上頭炷香　祈求事事順利、身體健康

黃大仙祠在疫情下停辦兩年上頭炷香後，今年年三十（21日）晚上復辦，吸建數百名善信一早排隊等上香。踏入子時（11時），即中國時辰一日開始，隨着黃大仙祠擊鼓的同時，首批善信爭先上頭炷香。有善信表示，今年人數較往年少，但無減新年氣氛，祈求未來一年事事順利、身體健康。



另一批善信則在年初一凌晨零時零分上頭炷香，現場所見，部份善信到臨近零時情緒緊張，心急好位被他人霸佔，一度呼喝其他非排頭炷香的善信盡快離開香爐位置。



▼1月21日 黃大仙祠善信子時（23:00）搶先上頭炷香▼



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部份善信子時即上香：黃大仙好靈，求咩都有

黃大仙祠今晚9時，開放指定於子時（11時）或12時上香的「頭炷香善信」入園，先在第一平台（大殿平台）等候區分別排隊等候上香。現場所見到晚上10時半左右，平台已擠滿前來上頭炷香的善信，到接近11時，善信們都紛紛點起手上的香枝。隨着黃大仙祠擊鼓，善信爭先到香爐上頭炷香，祈求未來一年事事順行，身體健康。

成功在11時上頭炷香的鍾先生表示，年年都有與同事一同來黃大仙祠參拜，「黃大仙好靈，求咩都有。」他在年三十晚上6時半收工便立即趕來排隊，直到上香前「依加飯都未食」，認為今年較為少人，但無減其新年氣氛。

鍾先生認為祠方安排尚算不錯，但晚上9時開放善信入祠時有些少混亂，「叫唔使跑，最後都係要跑先搶到頭柱香(位置)。」他表示，託賴去年也過得不錯沒有被解僱，但整體而言比往年差，希望兔年疫情可以真的過去，大家都身體健康，香港經濟復甦，「香港人都可以開心啲。」

于生則陪同媽媽于太前來上頭炷香，他指相關傳統已持續了數十年，「年年都陪佢過嚟。」于太表示，今年人流明顯較以往少，相信與不少人因復常而回鄉探親及去旅行有關。她亦指，過去一年疫情令到氣氛不太好，今年都希望平平安安。

▼1月21日 善信到黃大仙祠等上頭炷香▼



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另一批善信則在踏正年初一凌晨零時零分上頭炷香，現場所見，部份善信到臨近零時情緒緊張，一度呼喝其他非排頭炷香的善信離開。

善信溫先生表示，已習慣每年初一凌晨零時來上頭炷香，故今年都繼續相關傳統，認為今年大會安排尚可，希望下年事事順利。

▼2020年 善信到黃大仙上頭炷香▼



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▼黃夏蕙12生肖造型▼

