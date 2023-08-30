超強颱風蘇拉已進港800公里　天文台：今明考慮發出熱帶氣旋警告

一股微弱的東北季候風正影響廣東。在上午5時，超強颱風蘇拉集結在高雄之東南偏南約320公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽。 同時，強烈熱帶風暴海葵集結在沖繩島之東南約1140公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向琉球群島一帶。本港地區今日天氣預測大致多雲，局部地區有驟雨。日間部份時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，吹和緩北至東北風。



天文台於上午5時30分發出特別天氣提示稱，熱帶氣旋蘇拉已進入本港800公里範圍內，並會在今、明兩日逐漸移向廣東東部沿岸至福建南部一帶。由於蘇拉可能與其以東的熱帶氣旋海葵產生相互作用，蘇拉隨後的路徑變數較大，可能沿著廣東沿岸海域向西移動，或進入中國東南部內陸減弱。天文台會在今、明兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號，市民請留意最新的天氣預測。



圖為天文台對蘇拉的預測路徑。（天文台網頁圖片）

天文台展望，明日部份時間有陽光及酷熱。接近週末風勢較大，亦有幾陣驟雨。

運輸署表示，因車輛故障，加士居道天橋（往旺角方向）近伊利沙伯醫院的唯一行車線現已封閉。另因水管爆裂，葵德街（往葵和街方向）近葵順街熟食市場的全線現已封閉。此外，由於水管緊急維修，常盛街（往天光道方向）近常康街的部份行車線現已封閉。