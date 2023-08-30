颱風蘇拉｜天文台料開學日狂風驟雨　東登定西登仍存不確定性

【打風／風球／熱帶氣旋】熱帶氣旋「蘇拉」逼近，天文台預料將於今日（30日）黃昏時份，發出一號戒備訊號。天文台署理高級科學主任江如秋在電台節目表示，蘇拉今、明兩日與本港仍有一段距離，故天氣會較好，但日間或會酷熱，直至周五和周六（9月1、2日）將會靠近珠江口範圍，屆時本港風勢會較大，亦會有狂風驟雨，但未來的移動路徑和強度仍存在不確定性，呼籲市民留意最新天氣預測。



圖為天文台對蘇拉的預測路徑。（天文台網頁圖片）

江如秋早上在港台節目《千禧年代》表示，熱帶氣旋蘇拉早上已進入本港800公里範圍，預料今明兩日會橫過南海東北部和移向廣東東部沿岸，故天文台將於今日黃昏發出一號戒備訊號，但強調今、明兩日與本港仍有一段距離，故天氣會較好，但受下沉氣流影響，日間天氣或會酷熱。

他續指，根據最新預測路徑，蘇拉很可能會在周五、周六頗為接近珠江口範圍，屆時其橫流和雨帶均有機會影響本港，天氣會有較明顯變化，風勢會較大，亦會有狂風驟雨，惟之後受東北季候風影響，蘇拉之後的移動路徑和強度均會有很大變數，有機會在廣東登陸，亦有可能會沿廣東海域，向偏西方向移動，其路徑仍存在不確定性，呼籲市民留意最新天氣預測。

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被問到蘇拉未來幾日的強度，他則表示，蘇拉已達超強颱風狀態，惟隨着它橫過南海東北部，其強度會有所減弱，在周五、六，蘇拉仍在本港東部，仍會達強風級別，而在與東北季候風互相影響下，其後的路徑和強度有機會進一步減弱。

至於另一個颱風海葵，他則指，兩個颱風之間有相互作用，故蘇拉的移動路徑或會受影響，但根據最新評估，海葵的強度和兩者的距離均較預料中細，故相互作用對蘇拉的影響會較細。