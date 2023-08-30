颱風蘇拉｜路徑撲朔或再轉彎　風暴西登、東登對港破壞力一文看清

香港天文台最新表示，隨著蘇拉移向廣東東部沿岸，會在今日黃昏發出一號戒備信號，更指蘇拉可能會在星期五（9月1日）至星期六（9月2日）頗為接近珠江口一帶，根據最新預測路徑，蘇拉進入本港800公里範圍內或再急轉彎或「拉西」，仍有機會在香港以西登陸，而熱帶氣旋西登或東登，對本港天氣破壞程度大不同，一文看清風暴西登與東登之別。



香港天文台8月30日指根據現時預測路徑，蘇拉可能會在周五（9月1日）及周六（9月2日）頗為接近珠江口一帶；圖為8月30日早上8時的天文台預測圖。（天文台截圖）

西登帶來更惡劣天氣 或引發風暴潮

根據天文台網頁文章，一般情況下，熱帶氣旋在香港以西登陸會較在以東登陸為香港帶來較惡劣的天氣。由於北半球的熱帶氣旋周邊的風呈逆時針方向旋轉，當熱帶氣旋在香港以西登陸時，由於香港普遍吹東南風，而香港南面為無遮擋的海洋，風力因此會較強。相反，當熱帶氣旋在香港以東登陸時，香港則普遍吹西北風，而香港北面有內陸東西走向的山脈保護，風力便會較弱。

當熱帶氣旋在香港以西登陸時，東南風會把海水推向岸邊，加上熱帶氣旋的低氣壓中心，可造成嚴重的風暴潮。相反，當熱帶氣旋在香港以東登陸時，西北風把沿岸的海水推回大海，抵銷了低氣壓的影響，所以風暴潮的情況一般並不明顯。若颱風蘇拉西登，可能會為香港帶來較惡劣的天氣，甚至是嚴重的風暴潮。

超強颱風山竹天鴿西登 天文台曾發十號颶風信號

回顧2017年8月的超強颱風天鴿，便是走「西登」路徑。天鴿先在高雄之東南偏東約740 公里的北太平洋西部上形成，橫過呂宋海峽，最終在香港以南海域發展成為超強颱風，中心附近最高持續風速估計為每小時185公里，天文台甚至發出十號颶風信號。

天鴿所帶來的風暴潮令當時香港的水位普遍升高一至兩米左右，適逢天文大潮及漲潮(維多利亞港內鰂魚涌當日早上的最高天文潮約為2.4米)，疊加效應導致本港多處低窪地區被海水淹浸。鰂魚涌的潮位最高升至3.57米(海圖基準面以上)，是自1954年有記錄以來的第二高。

2018年9月的超強颱風山竹亦是西登之例。當時山竹在北太平洋西部上形成，隨後數天迅速向西移動，並發展為超強颱風，其後橫過南海北部並移近廣東沿岸，在廣東台山附近登陸。天文台在山竹襲港期間再次發出十號颶風信號，並持續了10小時，是戰後第二最長的十號颶風信號。

與2017年的天鴿相比，山竹所引致的暴雨、風暴潮及巨浪造成的破壞更為嚴重，香港多處沿岸地區因風暴潮和大浪而嚴重水浸。山竹吹襲期間，本港至少有458人受傷，另有超過六萬宗的塌樹報告。