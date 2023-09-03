颱風海葵｜天文台考慮明早發一號風球 現進入本港800公里範圍

超強颱風「蘇拉」上周襲港，原訂9月1日的開學日押後至明日（9月4日），天文台今日（3日）預測，熱帶氣旋海葵已進入本港800公里範圍，預料今日（9月3日）會橫過台灣南部。按照現時預測路徑，海葵會在明日進入台灣海峽，隨後大致移向廣東東部至福建南部沿岸一帶，但其路徑存在變數。天文台會在明早考慮發出一號戒備信號，



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天文台下午12時公布，熱帶氣旋海葵已進入本港800公里範圍，預料今日（9月3日）會橫過台灣南部。按照現時預測路徑，海葵會在明日（9月4日）進入台灣海峽，隨後大致移向廣東東部至福建南部沿岸一帶，但其路徑存在變數。天文台會在明早考慮發出一號戒備信號，市民請留意最新的天氣預測。

按照天文台預測，海葵現時為強颱風，明日橫過台灣後，會減弱為颱風，9月5日會登陸，逼近本港400公里。

9月3日天文台預測「海葵」路徑。（天文台圖片）

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天文台展望，熱帶氣旋海葵會在明日進入台灣海峽，受其外圍下沉氣流影響，廣東地區天氣酷熱，明日部分時間有陽光及酷熱。隨後海葵會大致移向廣東東部至福建南部沿岸一帶，並在本周中至後期為廣東東部帶來驟雨，但其路徑存在變數。熱帶氣旋蘇拉會在明日橫過北部灣一帶並繼續減弱。