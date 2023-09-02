颱風蘇拉｜86人「風」傷、逾1500宗塌樹　李家超：全力善後工作

超強颱風蘇拉襲港，天文台發出10號風球，是2018年超強颱風蘇拉山竹後再次發出。今次未有如山竹造成極大破壞，但各區都有塌樹，政府部門共計收到1,545宗報告，有86名市民在風暴期間受傷。



特首李家超表示，在蘇拉吹襲期間，多個政府部門及不同機構單位人員在惡劣天氣下緊守崗位，維持本港緊急救援服務、應對突發事故，有人在工作期間受傷或不適，他代表全港市民向各單位人員表達感謝。他稱政府現正全力處理善後工作，他已指示啟動「全政府動員」計劃。



▼9月2日 大埔風後大量折斷樹枝散落地上▼



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天文台在8月30日下午因為蘇拉進入本港800公里範圍而發出1號風球，8月31日下午改發3號風球，並舉行跨部門記者會，共布政府應對方案。天文台在9月1日凌晨改發8號風球，到傍晚改發9號及10號風球，至9月2日凌晨才轉回8號，下午4時20分再轉3號風球。8號至10風球共生效38小時40分鐘。

▼9月2日 沙田城門河早上仍現潮水水浸▼



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政府公布，民政事務總署在各區共開40個臨時庇護中心，共有520人入住，截至今日下午4時，消防處、政府1823電話中心和康樂及文化事務署分別收到1,185宗、357宗及三宗塌樹報告；渠務署確認21宗水浸個案；截至下午4時，政府收到兩宗山泥傾瀉報告。

醫院管理局表示，截至今日下午4時，86名市民（48男38女）在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。

▼9月2日 沙田城門河畔大樹被吹倒▼



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特首李家超在Facebook撰文，他指在蘇拉吹襲期間，多個政府部門及不同機構單位人員，在惡劣天氣下緊守崗位，維持本港緊急救援服務、應對突發事故、傳遞颱風消息及提供其他公共服務，有人更在工作期間受傷或不適，他向同事致以慰問，並代表全港市民向各單位人員表達感謝。「全賴一眾人員的付出和努力，才能將超強颱風對香港所帶來的傷害和影響減至最小。」

李家超表示，政府現正全力處理善後工作，他已指示啟動「全政府動員」計劃，調派約百名公務員分別到不同地區的前線及後勤崗位協助善後工作，務求盡快恢復社區正常運作及市民日常生活。他指由於惡劣天氣或會維持一段時間，促請市民繼續提高警覺，切勿鬆懈。